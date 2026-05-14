Рютте призвал союзников ежегодно выделяли 0,25% своего ВВП на помощь Украине – Politico

Глава Североатлантического Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни. Генеральный секретарь НАТО поднял этот вопрос в конце прошлого месяца на закрытом заседании послов НАТО в рамках подготовки к предстоящему июльскому саммиту альянса в Турции.

Таким образом Марк Рютте пытался "ослабить растущую напряженность внутри Альянса по поводу помощи Киеву", отмечает Politico. Однако это предложение неожиданно встретило сопротивление со стороны некоторых крупных членов НАТО, добавляет издание.

Что предлагает Рютте

Если союзники таки одобрят эту идею, ежегодный поток средств в Украину фактически утроится. Он возрастет как минимум до 143 миллиардов долларов, согласно собственной оценке Альянса совокупного ВВП стран НАТО. В прошлом году Украина получила от союзников помощь на сумму всего 45 миллиардов долларов. Причем, в эту сумму входит все, от покупки оружия до инвестиций в украинские оборонные компании.

"Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины есть и останется последовательной и предсказуемой", – цитирует издание одного из дипломатов НАТО.

"Мы готовимся к саммиту в Анкаре, который, конечно, будет сосредоточен преимущественно на Украине – чтобы она оставалась как можно сильнее", – напоминает Politico уже слова самого Рютте.

Неравномерное распределение

Предложение Рютте частично является ответом тем странам, которые оказывают Украине помощь "гораздо больше, чем другие". Причем это гораздо меньшие относительно других государства – В частности, это страны Балтии, Нидерланды и Польша. А более состоятельная южная Европа "остается небольшим донором".

"Каждый раз поднимают этот вопрос как раз те государства, которые действительно делают больший вклад. И если посмотреть на цифры, то становится понятно, что бремя помощи, действительно, распределяется неравномерно", – говорила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Признают это и в других государствах.

"Тот факт, что скандинавские страны, с населением менее 30 миллионов человек, обеспечивают треть военной поддержки, которую предоставляют все страны НАТО – а это почти 1 миллиард человек, – является неприемлемым", – цитирует издание слова главы МИД Швеции.

Кто против

Но"предложение Рютте вызвало неприятие у Франции и Великобритании", цитирует издание свои источники.

Позиция и мотивация указанных стран остается непонятной. "Так или иначе, это означает, что идея Рютте вряд ли будет реализована в нынешнем виде, потому что любая цель для всего Альянса должна быть согласована всеми членами НАТО", – пишет Politico.

Еще одним осложнением расчетов является то, что некоторые союзники по НАТО (из числа государств ЕС), хотят, чтобы их взносы учитывались и в недавно одобренном займе Украине в размере 90 миллиардов евро. Из этой суммы, напомним, 60 миллиардов евро пойдут именно на военные расходы.

Что предшествовало

Предложение Рютте – лишь повторение того, что озвучивал президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году, признает издание.

"Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25 процента ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и отечественное производство", – говорил украинский лидер еще в июне прошлого года.

