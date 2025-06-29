РФ хочет нарастить экспорт сжиженного газа: кто будет покупать и как хотят обойти санкции

Россия пытается возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с терминала "Арктик СПГ-2", используя теневой флот и ища покупателей, готовых нарушить западные санкции. Несмотря на логистическую подготовку, главным препятствием остается отсутствие легальных рынков сбыта и политическая неопределенность со стороны США.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg По информации издания, впервые с октября 2024 года танкер СПГ пришвартовался к "Арктик СПГ-2".

Спутниковые снимки и система отслеживания судов подтверждают, что Россия начала логистическую подготовку к восстановлению экспорта газа из одного из самых амбициозных своих энергетических проектов. Проект "Арктик СПГ-2", реализованный компанией "Новатэк", должен был бы вывести РФ на лидерские позиции в поставках СПГ в Азию и другие регионы. Однако после введения санкций США в 2023–2024 годах, почти все суда и логистические партнеры вышли из проекта, а вывоз грузов был прекращен.

Как Россия обошла ограничения

Сейчас РФ создала теневой флот из не менее 13 судов, часть из которых способна работать в условиях Северного Ледовитого океана. Некоторые суда неоднократно меняли юрисдикцию и управляющие компании, чтобы скрыть владельцев. На сегодня флот выглядит так:

4 ледового класса судна – 1 пришвартовано к "Арктик СПГ-2", 3 – в Баренцевом море;

– 1 пришвартовано к "Арктик СПГ-2", 3 – в Баренцевом море; 3 стандартные СПГ-танкеры – также в Баренцевом море;

– также в Баренцевом море; 3 судна – на ремонте в Китае или направляются туда;

– на ремонте в Китае или направляются туда; 1 танкер – возле плавучего хранилища на Дальнем Востоке РФ;

– возле плавучего хранилища на Дальнем Востоке РФ; 2 судна – простаивают в Финском заливе.

Этот флот, по словам аналитика Мальте Хумперта из Арктического института, достаточен для восстановления экспорта, если будут найдены покупатели. Согласно источникам Bloomberg, российские чиновники в течение последнего года активно вели переговоры в Китае и Индии, ища клиентов, готовых покупать СПГ вопреки санкциям.

Однако достоверных данных об успешных продажах нет, а предыдущие восемь партий, экспортированные с "Арктик СПГ-2", не достигли ни одного иностранного порта, а были перегружены в российские хранилища. Теперь РФ рассчитывает, что потепление отношений с США при администрации Трампа сделает санкционный режим менее жестким.

Однако остается неизвестным, действительно ли новая администрация будет такой же толерантной к нарушениям, или усилит ограничения. Российский газопроводный экспорт в Европу с 2022 года стремительно сократился, и Кремль пытается компенсировать потери через СПГ. Восстановление экспорта "Арктик СПГ-2" может дать РФ миллиарды долларов прибыли и повлиять на мировые цены на газ, особенно в Азии.

Но пока, по словам экспертов, главная проблема – не производство, а хранение и сбыт. Спутниковые данные свидетельствуют, что две производственные линии "Арктик СПГ-2" уже начали сжигать избыточный газ на факелах, что является признаком переполнения хранилищ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!