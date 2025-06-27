Россия обошла санкции в ключевой отрасли: какую схему на 1 млрд евро придумали

Вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

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Как говорится в журналистском расследовании Yle, Россия закупает детали для внутреннего рынка в третьих странах, которые не вводили санкции. Крупнейшими поставщиками являются Турция, Китай, Габон и Объединенные Арабские Эмираты.

Всего в сеть, которая помогает России поддерживать и продолжать авиасообщение, входят более 360 компаний по всему миру – многие из них уже попали в западные санкционные списки. Благодаря им после февраля 2022 года РФ смогла приобрести:

запчастей Airbus – на сумму не менее 600 млн евро;

запчастей Boeing – почти на 400 млн евро.

Хотя реальные объемы могут быть еще больше. К тому же, кроме авиакомпаний, запчасти также производятся различными субподрядчиками. Также журналисты допускают, что речь может идти о подержанных запчастях – в таможенных документах это не отображается, но на рынок деталей б/у производители повлиять не могут.

"Airbus соблюдает все действующие законы и санкции, связанные с Россией. Не существует законного способа экспортировать самолеты, запчасти, документацию или услуги в Россию", – ответили в компании на журналистский запрос, подчеркнув, что не имеют средств контроля за использованием неоригинальных деталей, документации или услуг.

А в Boeing лишь отметили, что с начала 2022 года поставки запасных частей, обслуживание и техническая поддержка клиентам и поставщикам услуг в России приостановлены. "Мы продолжаем соблюдать санкции США, а также международные законы и правил", – говорят в авиагиганте.

По мнению главы транспортного и авиационного направления в Дублинском технологическом университете Стивена Райта, в России назрела большая потребность в западных запчастях для коммерческих самолетов. При этом он не считает, что РФ может использовать закупаемые детали в военной авиации, поскольку эта отрасль в стране гораздо лучше развита, чем гражданские авиатехнологии.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о провале "импортозамещения" в авиаотрасли РФ – Sukhoi Superjet 100 до сих пор зависит от иностранных комплектующих, а проект его полной локализации постоянно переносится. Санкции лишили РФ возможности создавать конкурентоспособные самолеты, что ставит под угрозу будущее авиапрома.

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