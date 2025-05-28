РФ готова передать свои замороженные активы на восстановление Украины: в Reuters узнали, что Путин требует в обмен на мир

Россия заявила о готовности передать часть замороженных резервов на восстановление Украины. Такой вариант может стать пунктом потенциального мирного соглашения. Условиями же заключения этой сделки, которые выдвинули у российского диктатора Владимира Путина, являются письменные гарантии по остановке расширения НАТО, снятие санкций и нейтральный статус Украины.

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Об этом пишет Reuters. Такой шаг, как утверждают источники агентства, рассматривается как часть потенциального мирного соглашения, которое включает ряд стратегических требований Москвы, в частности письменные гарантии по остановке расширения НАТО.

По словам трех осведомленных российских источников, президент Владимир Путин выразил готовность пойти на частичное урегулирование конфликта, при котором Москва согласится передать часть замороженных за рубежом российских резервов (более $300 млрд) для финансирования послевоенного восстановления Украины. Однако такой шаг Кремль готов сделать лишь в обмен на несколько политических уступок:

письменные гарантии о неприменении политики расширения НАТО на восток, включая исключение членства Украины, Грузии и Молдовы;

снятие части западных санкций;

признание нейтрального статуса Украины;

защите прав русскоязычных граждан.

По данным источников, Путин понимает, что не сможет достичь полной военной победы быстро, поэтому хочет создать впечатление, что мир сегодня - это лучшая альтернатива, чем значительно более болезненный завтра. Если же Запад не согласится на условия России, Кремль планирует продолжить боевые действия, демонстрируя свое военное превосходство.

Украина настаивает, что ни одна страна, включая Россию, не имеет права вето на ее стремление к членству в НАТО. Альянс также не собирается менять свою политику "открытых дверей", и уже принял новых членов - Финляндию (2023) и Швецию (2024).

Официальные лица в Киеве пока не комментировали инициативу РФ, однако ранее неоднократно заявляли, что любое мирное соглашение возможно только на условиях полного восстановления территориальной целостности Украины и гарантий безопасности от союзников.

Американский президент Дональд Трамп, который ведет активную политическую кампанию, не скрывает своего желания быстро завершить войну и недавно заявил, что Путин "играет с огнем", затягивая с переговорами. При этом Трамп неоднократно заявлял, что поддержка заявки Украины на членство в НАТО "стала причиной войны", что вызывает беспокойство в Киеве и Европе.

Российские суверенные активы на сумму более $300 миллиардов были заморожены в странах G7 после начала вторжения в 2022 году. Впрочем, детали юридических механизмов такой передачи остаются неизвестными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заместитель председателя ведущей парламентской фракции ХДС/ХСС Норберт Ретген предложил конфисковать около 250 миллиардов евро замороженных российских государственных активов в ЕС для финансирования восстановления Украины. Он считает, что такие действия не противоречат международному праву, ведь коснутся только государственных средств агрессора, а не частной собственности.

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