Германия настаивает на конфискации 250 млрд евро: как планируют использовать замороженные российские активы

Заместитель председателя ведущей парламентской фракции ХДС/ХСС Норберт Ретген предложил конфисковать около 250 миллиардов евро замороженных российских государственных активов в ЕС для финансирования восстановления Украины. Он считает, что такие действия не противоречат международному праву, ведь коснутся только государственных средств агрессора, а не частной собственности.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Он отметил, что эти средства должны быть направлены на восстановление Украины и компенсацию нанесенного ущерба.

"Это отпугнет только тех инвесторов, которые планируют захватническую войну. Ну тому, кто планирует, следует искать другие способы инвестировать", – отметил Ретген. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Большинство из них – примерно 210 миллиардов евро находятся в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сейчас ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Однако сами активы до сих пор остаются нетронутыми. Противники конфискации активов утверждают, что это противоречит международному праву и может отпугнуть инвесторов. Однако Ретген считает эти опасения преувеличенными, отмечая, что такие действия отпугнут только тех инвесторов, которые имеют агрессивные намерения.

Некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, ранее выступали против конфискации активов, опасаясь юридических последствий и реакции со стороны других государств, таких как Китай. Однако недавно Франция начала рассматривать возможность использования замороженных активов для обеспечения новых кредитов Украине.

Один из предложенных вариантов – предоставление Украине "репарационных кредитов", обеспеченных замороженными российскими активами. Этот механизм позволяет избежать прямой конфискации, одновременно обеспечивая финансовую поддержку Украины. В случае отказа России от выплаты репараций замороженные активы могут быть использованы для погашения кредитов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз использует замороженные суверенные российские активы для поставки Украине оружия для защиты от страны-агрессора. Одной из стран, которые будут поставлять оборонные материалы, выбрана Финляндия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!