Решение принято: нардепы провели голосование по закону о кешбэке

В комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали принятие в 1 чтении правительственного законопроекта о "Национальном кешбэке". Он предусматривает возвращение украинцам денег за покупку отечественных товаров.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

"за" проголосовали 16 членов комитета;

против – 1;

еще 2 воздержались.

"Комитетом поддержан до первого чтения правительственный законопроект о кешбэке №11400", – говорится в сообщении.

Как и когда заработает "Национальный кешбэк"

Напомним: запуск национального кешбэка планируется со 2 сентября. Новая госпрограмма позволит покупателям отечественных товаров возвращать до 10% их стоимости и получать до 3000 грн в месяц. Ожидается, что в концу 2024-го к программе присоединятся по две трети украинских банков и ритейлеров, половина производителей товаров и как минимум треть пользователей банковских карт.

Впрочем, обналичить выплату не удастся, а потратить деньги можно будет только на определенные товары и услуги, свидетельствуют данные Министерства социальной политики. Как рассказали в ведомстве, кешбэк будет начисляться при покупке продукции украинского производства, включая лекарства. Исключением будут подакцизные товары – в первую очередь алкоголь и табак.

Как сообщили в Кабмине, начиная с 24 августа украинские производители уже могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія. Для торговых сетей регистрация в программе стртовала с 28 августа.

"Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, имеющиеся на общей системе налогообложения и принимающие платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрихкод товара", – отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Со 2 сентября стартует регистрация потребителей. После этого начнется этап бета-тестирования, когда потребители уже смогут покупать товары и им будет начисляться кэшбек.

"Для этого поощряем производителей прибавлять свои товары. Таким образом, уже с начала сентября на их товары можно будет получить 10% компенсации стоимости", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно будет купить книги на сумму 908 грн.

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