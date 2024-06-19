Украинцам раздадут деньги на книги: известна дата начала программы

С 1 июля 2024 года в Украине вводятся "книжные сертификаты", которые молодежь от 18 лет сможет получить через приложение Действие для приобретения книг на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжных магазинов.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). С 1 июля 2024 г. в Украине начинает действовать новый закон, подписанный Президентом Владимиром Зеленским, который вводит систему "книжных сертификатов".

Согласно новому закону, все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, смогут получить сертификат на сумму 908 гривен через приложение Действие. Этот сертификат можно использовать для приобретения печатных, электронных, аудиокниг и изданий для людей с нарушениями зрения.

На реализацию программы из бюджета было выделено 370 миллионов гривен. Эти средства уже предусмотрены в государственном бюджете, потому дополнительных расходов не будет. Программа направлена не только на поддержку молодежи в приобретении книг, но и на поддержку украинских издателей.

За счет выделенных средств украинские издательства смогут выпустить дополнительно от 1,5 до 2 миллионов экземпляров книг на украинском языке. Это значительно укрепит украинский книгоиздательский рынок и расширит доступ к качественной литературе.

Закон также предусматривает субсидии для возмещения аренды помещений магазинов. Этот шаг будет способствовать росту количества магазинов и улучшению их финансового положения. Субсидии включают четкий порядок предоставления, список необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений (10 дней) и обнародование результатов (5 дней).

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук пояснила, что с технической точки зрения никаких особых сложностей не ожидается, ведь аналогичные механизмы уже были отработаны во время пандемии COVID-19. Ожидается, что новый закон окажет значительное влияние на украинское общество.

Молодежь получит дополнительную возможность для развития и самосовершенствования, а украинские издатели и книжные магазины получат необходимую поддержку для дальнейшего развития. Это будет способствовать сохранению и популяризации украинской культуры и языка через литературу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из прифронтовых областей могут получить ваучеры на ремонт жилья. Это поможет им оперативно восстановить дома и квартиры, поврежденные в результате российских обстрелов. На ваучеры можно приобрести строительные материалы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!