Украинцам будут возвращать деньги за покупку отечественных товаров: как и когда заработает "Национальный кэшбек" и чего ждать

В Украине уже меньше, чем через неделю, со 2 сентября планируется запуск национального кэшбека. Новая госпрограмма позволит покупателям отечественных товаров возвращать до 10% их стоимости и получать до 3000 грн в месяц. Ожидается, что в концу 2024-го к программе присоединятся по две трети украинских банков и ритейлеров, половина производителей товаров и как минимум треть пользователей банковских карт.

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Впрочем, обналичить выплату не удастся, а потратить деньги можно будет только на определенные товары и услуги, свидетельствуют данные Министерства социальной политики. Как рассказали в ведомстве, кэшбек будет начисляться при покупке продукции украинского производства, включая лекарства. Исключением будут подакцизные товары – в первую очередь, алкоголь и табак.

Деньги будут поступать на специальную банковскую карту. Снять с нее наличные не получится, а потратить кэшбек можно будет только на такие товары и услуги:

медицина;

коммунальные услуги;

услуги мобильной связи;

определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания);

билеты на транспорт;

покупка военных облигакий;

донаты на ВСУ.

Участие покупателей, производителей и продавцов в программе является добровольным. Как рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, до конца 2024 года к программе "Национальный кэшбек" могут присоединиться:

две трети коммерческих банков;

две трети крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т.п.);

по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления;

как минимум треть пользователей банковских карт.

Она объяснила, что для участия в программе покупатель должен будет открыть специальную карту в банке, который является участником программы. Также потребуется предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе.

Для этого покупателю следует обновить приложение "Дія". Там можно будет выбрать услугу "Национальный кэшбек" и указать на ее странице свою карту для зачисления кэшбека.

Довгальская уточнила, что многие банки и так предоставляет сервисы кэшбека, услуга очень популярна у клиентов. Поэтому банкир считает, что государственный кэшбек также будет пользоваться спросом.

"Кэшбек уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечение новых клиентов... Задача банка – максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о необременительном процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе", – резюмировала Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно будет купить книги на сумму 908 грн.

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