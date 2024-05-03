Зеленский дал задание. Замороженные активы России должны работать на Украину, – Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу добиться направления замороженных на Западе российских активов в Украину. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что в состав подгруппы войдут, в частности:

представители министерств, Офиса президента, парламента, НБУ;

украинские и зарубежные эксперты.

Кроме того, для выполнения задачи Кабмин утвердил проект указа президента, обновляющий состав рабочей группы, занимающийся разработкой механизмов возмещения.

"Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу сделать так, чтобы замороженные на Западе российские активы были направлены в пользу Украины. Сегодня делаем важный шаг. Утверждаем проект указа президента Украины, обновляющий состав рабочей группы, занимающийся разработкой механизмов возмещения. Но создаем отдельную подгруппу, которая будет непосредственно работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом", – говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул: принципиальная позиция Украины состоит в том, что "Россия должна за все заплатить сполна". А потому уже сейчас с партнерами идут дискуссии, как именно это должно произойти.

"Некоторые наши партнеры уже сделали решительные шаги. Одним из лидеров этого процесса была Канада. Также недавно Конгресс США предоставил президенту широкие полномочия по конфискации российских суверенных активов. Шаг за шагом двигаемся в этом направлении", – рассказал Шмыгаль.

Также он призвал западных партнеров усилить санкции в отношении РФ. В частности, по словам главы правительства, в ЕС уже ведется работа над 14-м пакетом ограничений.

"Украина призывает к дальнейшему усилению давления на РФ, к вовлечению новых государств в санкционную коалицию, к наказанию тех, кто помогает обходить санкции. Действующие санкции – это в сильный элемент принуждения России к миру ", – резюмировал Шмигаль.

Украине уже нужно полтриллиона долларов на восстановление

В то же время, отметил премьер, потребности Украины в восстановлении уже сейчас составляют 486 млрд долларов. По его словам, за время полномасштабной войны враг разрушил или повредил:

более 250 тыс. жилых зданий;

до 4 тыс. школ;

больше тысячи больниц и многих других объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 90% доходов от замороженных российских активов в странах ЕС должны идти на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Еще 10% поступлений должны пополнять бюджет ЕС и использоваться для финансирования программ восстановления Украины.

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