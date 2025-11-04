Блог | Рада проголосовала Налоговые и Таможенные льготы: это будет стоить Украине 20-40 млрд грн
Когда Рада проголосовала выделение 500 млн на достройку музея, то в соцсетях это (справедливо) назвали диким популизмом....
Так что сегодня у нас даже не пир, а целый фестиваль....
Рада только что проголосовала Налоговые и Таможенные для крупного бизнеса... до 2036-го года. И это НЕ только инициатива депутатов, а "при полной поддержке" Премьера. Законопроект 13415 и 13414.
ЗА - 245 и
Льгота будет стоить 20-40 млрд....
Это при том, что у нас уже есть режимы со льготами :
инвестиционные няни
индустриальные парки
шахтерские города
клуб "белого бизнеса"
"ДІЯ City" и уже "Defense City"
Просто куча других различных льгот.
Но что-то инвестиций так и не появилось.
Потому что инвестор не будет вкладывать средства, когда завтра рядовой региональный ГБРовец у тебя этот бизнес может отжать по любому делу.
И абсолютно безразлично половине зала, что у нас сейчас:
нет понимания, как закрывать дыру в Бюджете
будут ли деньги от ЕС
будет ли программа от МВФ
недофинасирование армии на 300 млрд в следующем году.
И те же люди, которые вчера кричали "все деньги на оборону" и "нет денег на повышение зарплат военным", сегодня спокойно за это нажали зеленую кнопку....
P.S. МВФ, Минфин и ЕС выступили категорически против. Но кто же их слушал.