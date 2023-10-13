Путин "убивает" российский "Газпром": его желание заморозить Европу обернулось для компании катастрофой
Решение президента России Владимира Путина заморозить Европу зимой 2022/23 годов в отместку за поддержку Украины в войне обернулось катастрофой для "Газпрома". Причина – европейский рынок, на который РФ ориентировалась не одно десятилетие, оказался для нее потерян, а поворот на восток не сможет компенсировать эту потерю – причем даже если его удастся реализовать так, как задумано.
Дело в том, что строительство необходимой инфраструктуры потребует от РФ многомиллиардных затрат, сообщают росСМИ. А об окупаемости этих проектов говорить в обозримой перспективе вообще не приходится – поскольку:
- на строительство уйдут годы;
- цены на газ станут ниже.
"На ближайшие 5-10 лет перспектив у "Газпрома" нет. С Китаем договориться сложно, и цена не будет хорошей", – говорится в материале.
Путин нанес удар по России
В то же время, подчеркивается, потеря европейского рынка бьет и по внутреннему российскому. Ведь валютную выручку "Газпром" использовал, в частности, для:
- газификации регионов;
- удержания невысоких цен в России.
"Но даже при этом, например, Мурманская область, где расположена база Северного флота, остается негазифицированной", – констатируют аналитики.
"Газпром" стал жертвой амбиций Путина
В целом же, отмечают авторы материала,"Газпром" стал жертвой неумеренный амбиций Путина. Который использовал компанию:
- в качестве энергетического оружия;
- для достижения геополитических целей.
"Но прошлогоднее решение Путина заморозить Европу в отместку за поддержку Украины в войне обернулось для "Газпрома" катастрофой. Европейский рынок, на который около полувека ориентировалась советская, а затем российская газовая промышленность, оказался почти полностью потерян", – резюмируют они.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.
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