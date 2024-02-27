Протестующие фермеры привезли в центр столицы танк "Абрамс" из соломы: что происходит в Польше

Польские фермеры начали протестовать не только на границе с Украиной, но и в столице страны – Варшаве. Делают это ярко – перекрыв улицы, остановив общественный транспорт и притащив в центр города соломенный танк "Абрамс". Среди требований – остановить якобы наплыв продуктов из Украины.

Об этом сообщает polsatnews.pl.Отмечается: всего в акции участвуют около 10 тыс. человек.

"Участники протеста разожгли костер и запустили сигнальные ракеты. Вмешалась полиция", – говорится в сообщении.

Чего хотят протестующие в Варшаве фермеры

Требований у протестующих несколько, сообщает "Радіо Свобода". В частности, отмечается, они держат плакаты с надписями:

"Европейская политика уничтожает фермера";

"Нет товарам из Украины" и пр.

"Здесь в Варшаве нужно навести порядок с руководителями [страны]. Импорт пшеницы нас уничтожает. ... Там другие цены, мы не конкурентоспособны, мы уже не имеем, на что жить", – сказал один из участников протеста.

Также митингующие выступают против европейской аграрной политики. В частности, внедрения "зеленого строя" – ряда экологических и климатических требований к производству их продукции.

Кроме того, отмечается, фермеров обеспокоило заявление премьера Польши Дональда Туска о внесении пунктов пропуска на границе с Украиной в перечень объектов критической инфраструктуры. "По мнению фермеров, правительство готовится к силовому решению проблемы", – отметили аналитики.

Нападения на транспорт с украинским зерном в Польше

Ранее же соорганизатор протеста на границе Роман Кондрув признался, что митингующих не могут контролировать. Об этом он заявил, объясняя один из актов нападения поляков на транспорт с украинским зерном. При этом сказав, что причиной всему – эмоции фермеров.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина, якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не сможет собрать 30 тонн украинской кукурузы, которую злоумышленники высыпали из товарного поезда в ночь с 24 на 25 февраля возле железнодорожной станции Котомеже, а потому она будет утилизирована. Всего же было высыпано от 160 до 180 тонн, из которых 30 тонн осталось на земле.

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