Нападение на поезд с украинским зерном в Польше: 30 тонн кукурузы будет утилизировано, ее высыпали на землю

Польша не сможет собрать 30 тонн украинской кукурузы, которую злоумышленники высыпали из товарного поезда в ночь с 24 на 25 февраля возле железнодорожной станции Котомеже, а потому она будет утилизирована. Всего же было высыпано от 160 до 180 тонн, из которых 30 тонн осталось на земле.

Об этом сообщил представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский, передает pap.pl. Он отметил: во время нападения на поезд было вскрыто 8 из его 40-а вагонов.

"Таможенные тросы толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", – рассказал Билевский, пояснив, что при открытии дверей половина товара высыпается из вагона.

В то же время подчеркивается: по факту нападения на поезд возбуждено уголовное дело по ст. 288 Уголовного кодекса Республики Польша – уничтожение имущества.

Кукуруза предназначалась для африканского Марокко

При этом Билевский отметил: высыпанная кукуруза не предназначалась для реализации в Польше. Она:

направлялась в порт Гданьска;

оттуда должна была идти в Марокко.

Украинскую кукурузу утилизируют

Всего же, рассказал он, было высыпано от 160 до 180 тонн. Из которых 30 тонн осталось на земле.

Эту кукурузу планируется сначала собрать и взвесить на таможне. После чего:

либо утилизировать;

либо отправить на производство биодизеля.

Протестующих не могут контролировать

Ранее же, объясняя один из предыдущих актов нападения поляков на транспорт с украинским зерном, соорганизатор протеста на границе Роман Кондрув, сказал, что причиной всему – эмоции фермеров. Которых, признался он, организаторы протеста не могут контролировать.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина. Якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны.

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