Закроете границу с Украиной на 100% и останетесь без работы – польский министр обратился к протестующим

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что запланированное ими на 20 февраля полное закрытие границы (а это не только движение авто, но и железная дорога и подъезды к морским портам) может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

Кроме того, он признал, что своими действиями протестующие создают неприятности польскому обществу. И призвал их свести это к минимуму, передает Polsat News.

В то же время, отмечается, Секерский заявил, что "регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной является одним из приоритетов министерства". А запрет на импорт ряда продуктов в Польшу остается в силе. Речь о:

зерновых;

семенах рапса и подсолнечника;

пшеничной муке;

отрубях;

жмыхе.

"Секерский отметил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка. Включив в него и другие чувствительные продукты – сахар, птицу, яйца, некоторые фрукты, мед, яблочный сок, масла", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнул он, его министерство намерено также провести переговоры с протестующими. "Мы бы хотели, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее", – сказал министр.

В Польше недовольны торговлей с Украиной

В то же время Секерский сообщил, что в 2022 году Польша зафиксировала положительное сальдо в торговле с Украиной. Его размер составил 3,5 млн евро.

Однако в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Почему поляки блокируют границу

Главная причина протестов фермеров по всей Европе – недовольство "Зеленым соглашением". Это правила, которые обязывают всех фермеров на территории ЕС постепенно отказаться от вредных для экологии пестицидов, удобрений, а также соблюдать жесткие требования и постепенно переходить на производство "здоровых" продуктов.

Однако поляки решили заодно разобраться и с поставками из Украины. Именно поэтому 19 февраля они планируют завершить протесты против "Зеленого соглашения" внутри Польши, а с 20 февраля перекрыть границы с Украиной. На границе с Украиной они потребуют "остановки неконтролируемого импорта сельхозпродукции из Украины" и отмены "Зеленого соглашения".

Конечно, к "Зеленому соглашению" в ЕС Украина пока никакого отношения не имеет (уже после членства эти правила распространятся и на нас). Также сомнительны утверждения по "неконтролируемому экспорту сельхозпродукции". На самом деле большая часть зерна проходит транзитом через Польшу, объясняла OBOZ.UA Ирина Коссе, эксперт по инфраструктуре.

Поляки недовольны тем, что украинское зерно гораздо дешевле польского. Фермеры в Украине не должны соблюдать жесткие "зеленые" нормы, работают на больших площадях, с более плодородными землями, а еще и платят зарплаты, которые в разы ниже польских. Все это якобы делает польскую продукцию дороже: конкурировать с Украиной они не могут.

"Украинские фермеры с польскими всегда найдут понимание, это польские лоббисты с украинскими договориться не могут", – рассказывает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак. По его словам, "коридор" для украинской агропродукции через Польшу существовал прежде всего для того, чтобы вместе с польскими коллегами можно было экспортировать товар в страны, нуждающиеся в этом товаре.

Частично представитель украинских фермеров согласен с польскими коллегами. Действительно, дешевое украинское зерно, стоимость которого уже приближается к себестоимости производства, более привлекательно для покупателя. Но даже если злоупотребления и были, они точно не могут повлиять на ситуацию с польскими ценами.

Информация о "неконтролируемом импорте" – манипуляция, которой пользуются польские политики. Как и в любой стране, у Польши есть и свои группы евроскептиков, которые с радостью возглавят протесты против "зеленых правил ЕС", есть и те, у кого есть связи с РФ, и они готовы дестабилизировать отношения с Украиной.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, блокировка транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

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