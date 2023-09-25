Произошли заметные изменения: как за выходные в Украине переписали курс доллара

За выходные доллар в украинских обменниках подорожал. Утром 25 сентября они выставили его курс на среднем уровне 38,18/38,29 грн (покупка/продажа), что на 24 коп. дороже в покупке, чем утром 22 сентября, и на 14 коп. – в продаже.

В банках же курс наличного доллара не изменился и остался на уровне 37,7-38,3 грн (покупка/продажа). Среди крупных учреждений дороже всего валюту покупает ПУМБ – 37,75 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк – 37,7 грн;

Ощадбанк – 37,6 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн;

Креди Агриколь Банк, Сенс Банк – 37,5 грн.

Самый низкий курс выставили Универсал Банки и OTP Bank – 37,1 грн. Остальные учреждения покупают доллар по 37,3-37,4 грн.

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Продает же валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. А также:

ПУМБ, Укрэксимбанк – 38,5 грн;

Ощадбанк – 38,45 грн.

Самый низкий курс выставил ПриватБанк – 37,9 грн. Остальные банки продают доллар по 38-38,3 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет в октябре

В октябре же в Украине ожидается подорожание курса наличного доллара. По прогнозу, американская валюта будет стоить 37,5-40 грн, что немного превышает текущие показатели.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой,ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп. Спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) не будет превышать 30 коп.

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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