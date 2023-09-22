Прогноз по доллару сбывается: сколько стоит валюта в украинских банках

Наличный доллар в украинских банках подешевел. Утром 22 сентября те выставили курс валюты на среднем уровне 37,7-38,3 грн (покупка/продажа), что сразу на 15 коп. дешевле в покупке, и на 27 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же ситуация соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

Среди крупных учреждений самую высокую стоимость американской валюты в покупке выставил ПУМБ – 38 грн. За ним идут:

Ощадбанк, Укрэксимбанк – 37,7 грн;

Сенс Банк – 37,6 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн.

Дешевле всего доллар покупают Универсал Банк и OTP Bank. Они выставили его стоимость на уровне 37 грн.

Самый высокий курс в продаже определил ПУМБ – 38,75 грн. А также:

Ощадбанк – 38,65 грн

Укргазбанк – 38,55 грн;

Укрэксимбанк – 38,5 грн.

Видео дня

Самый низкий – OTP Bank и ПриватБанк. Они продают доллар по 38 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках курс тоже упал

Подешевел доллар и на черном рынке. Здесь он стоит 37,94/38,15 грн (покупка/продажа). Это:

на 26 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 23 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс прогнозировали банкиры

До конца текущей недели (24 сентября) в банковском секторе прогнозируют курс наличного доллара на уровне 37,25-38,25 грн. Что отличается от предыдущего – более низкого – прогноза в 36,8-37,8 грн. Дело в том, что он был сделан до того, как Нацбанк снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что впоследствии повлияло на ожидания банкиров.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом усиление либерализации валютного рынка может оказать существенное влияние на него.

"15 сентября НБУ принял решение о дальнейшей либерализации валютного рынка, а именно снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели возможны колебания будут проходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн/доллар", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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