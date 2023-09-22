Банки готовятся переписать курс доллара в октябре: чего ожидать украинцам

В октябре в Украине ожидается подорожание курса наличного доллара. По прогнозу, американская валюта будет стоить 37,5-40 грн, что немного превышает текущие показатели. В частности, в ближайшие выходные курс доллара ожидается на уровне 37,25-38,25 грн.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп.;

спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) не будет превышать 30 коп.

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

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объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – сообщил Лесовой.

Что будет с курсом в ближайшие дни

До конца текущей недели (24 сентября) в банковском секторе прогнозируют курс наличного доллара на уровне 37,25-38,25 грн. Что отличается от предыдущего – более низкого – прогноза в 36,8-37,8 грн. Дело в том, что он был сделан до того, как Нацбанк снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что впоследствии повлияло на ожидания банкиров.

"15 сентября НБУ принял решение о дальнейшей либерализации валютного рынка, а именно снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели коридор возможны колебания будут проходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн/доллар", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 сентября украинские банки выставили курс доллара на среднем уровне 37,7-38,3 грн (покупка/продажа). Что сразу на 15 коп. дешевле в покупке, и на 27 коп. в продаже, чем днем ранее.

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