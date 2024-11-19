"Происходит нездоровая война центральной власти с местной": Разумков не будет голосовать за бюджет-2025 во втором чтении

Экс-спикер Верховной Рады, глава группы "Разумная политика" Дмитрий Разумков не будет голосовать за проект госбюджета Украины на 2025 год во втором чтении. Одна из причин – изъятие реверсной дотации у местных бюджетов.

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Об этом Разумков сообщил в комментарии OBOZ.UA. По его словам, изъятие реверсной дотации лишит громады почти 13 млрд грн.

"Происходит какая-то нездоровая внутренняя война центральной власти с местной. В прошлом году был забран военный НДФЛ, сегодня хотят отнять реверсную дотацию, лишив местные громады 12,9 млрд грн, закрыв за счет этих денег дырку в бюджете", – объяснил Разумков.

Также он отметил, что это будет иметь серьезные последствия для громад. Так, на практике Кабинет министров и Офис президента лишат учителей и врачей доплат к окладам и создадут проблемы с ЖКХ на местах.

"Мэрам не будет хватать денег на компенсацию разницы в тарифах. И что получается? С одной стороны центральная власть делает все, чтобы поднять тарифы на водоснабжение и водоотвод, которые находятся в зоне ответственности местной власти. С другой – забрали деньги на компенсацию у дотационных предприятий ЖКХ", – рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что министр развития и территорий Алексей Кулеба – главный спикер от власти по заданной теме – так и не объяснил, на что именно намерены потратить деньги, когда говорил о намерении направить дополнительный ресурс, изъятый у громад, на поддержку прифронтовых и деоккупированных громад.

"А что с ресурсом на эти города от центрального бюджета? Я могу им подсказать, где еще можно взять 13 млрд грн. Можно закрыть телемарафон, сократить расходы на Офис президента, сократить дополнительные расходы на Счетную палату, а если еще покопаться, еще и лишние останутся", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ассоциация городов призвала сохранить реверсную дотацию для громад в бюджете-2025. Главы громад уверяют: это необходимо, чтобы не допустить срыва отопительного сезона, блэкаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения.

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