Лишение реверса общин – блекаут для всей страны: Ассоциация городов Украины бьет тревогу

Парламентский комитет по бюджету рассмотрел доработанный Кабмином проект бюджета на 2025 год и рекомендовал принять его во втором чтении. При этом Комитет изъял из бюджетов большинства общин реверсную дотацию. Как исключение, оставили средства реверса для нескольких общин, внесенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

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Ассоциация городов Украины отстаивает сохранение в бюджетах общин средств реверсной дотации и направила к президенту Украины обращение сельских, поселковых и городских голов.

"В проекте госбюджета-2025 реверс снова предложили изъять, без экономического обоснования, при отсутствии базы для расчетов, без учета того, что "военного" и "силового" НДФЛ в общины не возвращают. Речь идет о 189 общинах, из которых 150 — маленькие города , поселки и села, которые официально предлагают "ограбить" второй раз из-за изъятия "военного" и "силового" НДФЛ, а теперь реверса. И это при том, что неофициально с момента полномасштабного вторжения общины выполняют за свой счет государственные функции — укрепление, военное обеспечение, меры безопасности и многое другое, из последних сил делая это для защиты жителей и для нашей общей победы", – заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Он подчеркнул, что в высоких кабинетах еще не осознали масштаб негативных последствий для общества от изъятия реверсной дотации из местных бюджетов.

"Сверхтрудная ситуация в Одессе дополнительно показала необходимость сохранения средств реверсной дотации в общинах. Без средств реверса в общинах возможен блекаут всей Украины", – подчеркнул Александр Слобожан.

"Есть такое понятие, как реверс, то есть изъятие средств из местных бюджетов в государственный. Изъятие происходит тогда, когда общины имеют более высокие по сравнению со средними в стране показатели сбора налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть в общинах налажена работа, развиваются производства и другие бизнесы, создаются рабочие места, соответственно, увеличивается объем уплаченного НДФЛ. И за это им "благодарность" – обязанность платить. реверсную дотацию, то есть отдавать часть средств государству", – объяснил Слобожан.

Он напомнил, что в Украине есть 189 общин, которые успешны и финансово способны, несмотря на войну. По его словам, мудрое государство должно дать возможность развиваться успешным общинам.

"Как же ведет себя власть? Изымает реверс у успешных общин, лишая стимула для работы и возможности поддерживать армию. В то же время сохраняет за собой дотацию (в значительно большем размере), которую фактически будет распределять в ручном режиме", - подчеркнул исполнительный директор АГУ.

По его словам, такова дорога в никуда, забетонирующая любое развитие экономических процессов.

"Невыгодно быть успешным – удобно быть дотационным. Без работающей экономики войну невозможно выиграть. Сколько бы помощи не выделяли наши международные партнеры", – добавил Слобожан.

Власти объяснили реверс тем, что нужно помогать прифронтовым общинам, которым гораздо труднее.

"Да, им труднее, и тыловые города таким общинам помогали и готовы в дальнейшем помогать. Но хотим это делать напрямую: через межмуниципальные соглашения и прямые субвенции. Тогда средства точно дойдут до адресата, а не растворятся в общем бюджетном котле и не застрят в "бутылочном" "неэффективных бюрократических процедур", - подчеркнул Слобожан.

АГУ предлагает отказаться от изъятия у общин реверсной дотации, но определить целевым назначением этих средств непосредственную поддержку ВСУ и прифронтовым общинам.

"Такая поддержка не будет нуждаться в посредниках. Это будет справедливо и эффективно. Уверен, с таким подходом согласятся все 189 общин, подпадающих под реверс", - подчеркнул Александр Слобожан.

Александр Сенкевич, председатель Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Николаевский городской голова, поддержал общины со всей Украины, которые обратились к Президенту Украины о сохранении средств реверсной дотации в бюджетах общин в 2025 году.

"Хотя у Николаева нет реверсной дотации, поддерживаю коллег. Раньше я объяснял, как повлияло отсутствие "военного" НДФЛ на жизнь города. Верю в мудрость украинского Парламента и Президента Украины", - отметил Александр Сенкевич.

Александр Симчишин, Глава Хмельницкого регионального отделения Ассоциации городов Украины, Хмельницкий городской голова, обратился к народным депутатам Украины, Кабинету Министров Украины о важности сохранения средств реверсной дотации и 64% НДФЛ в бюджете города.

"Нам важно помогать силам обороны и обеспечить полноценную, устойчивую жизнедеятельность нашей общины. Если эти средства у нас изъят, это будет сделать очень тяжело", – отметил Александр Симчишин.

В защиту местного самоуправления и общин выступили народные депутаты Украины.

"Реверс никак не влияет на показатели базовой дотации для общин, у которых есть дефицит средств", – отметил Алексей Гончаренко.

Павел Бакунец, народный депутат Украины от Доверия, представитель Львовщины, акцентировал внимание на том, что необходимо поддержать общины с реверсом для обеспечения услуг тепло- и водоснабжения, чтобы тарифы не поднимались для населения.

"Для того, чтобы общины имели быстрые средства на ликвидацию последствий ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, средства реверса должны быть сохранены в бюджетах общин", - отметил Павел Бакунец.

Иван Крулько, народный депутат Украины от Родины, представитель Закарпатья, отметил, что реверсные общины приняли большое количество ВПЛ и для их обеспечения нужны значительные средства.

"Важно, чтобы люди имели услуги надлежащего качества в общинах, куда они вынужденно переехали. Это возможно только благодаря средствам реверсной дотации", – подчеркнул Иван Крулько.

Николай Люшняк, народный депутат Украины от Доверия, представитель Тернопольщины, обратил внимание на то, что пока не изменена формула выравнивания, в условиях войны необходимо оставить средства реверса общинам для обеспечения функционирования критической инфраструктуры, реабилитацию военных, реализацию ветеранских программ.

"Это важно и для экономики – общины должны иметь стимул для обеспечения экономического развития, поскольку это увеличивает поступление в государственный бюджет для финансирования ВСУ", – отметил Николай Люшняк.

"Сверхтрудная ситуация в Одессе дополнительно показала необходимость сохранения средств реверсной дотации в общинах. Без средств реверса в общинах возможен блекаут всей Украины", – подчеркнул Александр Слобожан.