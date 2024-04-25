Прогноз по ценам в Украине улучшился, но есть пять серьезных рисков: НБУ назвал проблемные "зоны"

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,6% до 8,2%. При этом в стране сохраняются пять рисков, которые могут привести к ускорению роста цен. И главный из них – события, непосредственно связанные с полномасштабной войной.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка. По данным регулятора, актуальными остаются такие риски:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных квазифискальных дефицитов, в частности, в энергетической сфере;

или покрытия значительных квазифискальных дефицитов, в частности, в энергетической сфере; существенные повреждения инфраструктуры , прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;

, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения; продолжение частичной блокировки границ некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет сдерживать экспорт и удорожать импорт;

для грузовых перевозок, что будет сдерживать экспорт и удорожать импорт; углубление отрицательных миграционных тенденций ;

; обострение ситуации на Ближнем Востоке, что, в частности, увеличивает для мировой экономики риски возможных перебоев в снабжении энергоресурсов и их удорожании.

"НБУ предполагает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики на прогнозном горизонте. Зато продолжающаяся война высокой интенсивности чревата дальнейшими разрушениями городов, объектов инфраструктуры и производств, масштаб влияния которых трудно предугадать", – отметили в регуляторе.

В то же время, в Нацбанке считают, что сохраняется вероятность реализации и положительных сценариев. Они связаны, в частности, с расширением экспортных возможностей, передачей Украине средств от замороженных российских активов, ускорением евроинтеграции, а также реализацией масштабной программы восстановления Украины.

Что касается текущих инфляционных ожиданий, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году. По итогам марта, напомним, годовая инфляция составила лишь 3,2%. Главные причины будущего роста:

ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года;

восстановление потребительского спроса;

повышение расходов бизнеса в условиях войны.

"В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции к концу этого года снижен с 8,6% до 8,2%. В течение последующих лет инфляция возвратится в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. и будет оставаться в этих пределах", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5% – уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это може изменить ставки по кредитам и депозитам, которые устанавливают банки для населения и бизнеса.

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