Проценты по депозитам и кредитам в Украине изменятся: НБУ существенно опустил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5% – уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики не приведет к ощутимому снижению ставок по депозитам, проценты могут упасть, но гривневые вклады все равно останутся выгодными для населения. Кредиты же могут подешеветь на 2-3%, прогнозируют в банковском секторе.

Решение вступит в силу с 26 апреля, сообщает пресс-служба НБУ. "Умеренное снижение учетной ставки не должно повредить сохранению интереса к гривневым активам, ведь они и дальше будут обеспечивать защиту сбережений от инфляционного обесценения", - заявили в НБУ.

При этом Нацбанк таже снизил ставку по трехмесячными депозитным сертификатам для банков, с 17,5% до 16,5%. Также уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – с 19,5% до 17,5%. То есть эти ставки остаются выше "учетки". Это необходимо как раз для того, чтобы не допустить сильного падения процентов по депозитам.

Как объяснил OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, снижение учетной ставки НБУ в то же время может привести к удешевлению кредитов. В частности, автокредиты, ипотеку на первичном рынке, а также целевые кредиты для малого и среднего бизнеса.

"На наш взор, потенциал к понижению ставок по кредитам составляет 2-3 процентных пункта. Однако любые положительные изменения – это устойчивое последствие длительного экономического развития и снижение сопутствующих кредитных рисков. По моему мнению, только в этом случае банки будут заинтересованы в развитии кредитования по лояльным условиям", – отметил банкир.

Также он добавил, что доходность депозитов в гривне зависит как от "нацбанковской" ставки по трехмесячным депсертификатам, так и от инфляции. Ведь доходность вкладов определяет не "голая" ставка, а ее разница с показателем роста цен.

"То есть при снижении ставки по трехмесячным депсертификатам снизится доходность и депозитов. Однако они останутся наиболее привлекательным средством сохранения и приумножения состояния граждан. Ведь прибыль от валютных депозитов втрое уступает чистому доходу по гривневым вкладам, который учитывает инфляцию и сопутствующие банковские расходы и составляет до 6%", – рассказал Замотаев.

Почему Нацбанк опускает учетную ставку

Это уже шестой раз, когда Нацбанк снижает "учетку" за время полномасштабной войны. Первый раз это произошло в конце июля-2024 (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), потом с 15 декабря-2023 (до 15%), а после в марте-2024 (до 14,5%). Отмечается, что при принятии нынешнего решения учитывались такие тенденции:

ослабление фактического и ожидаемого ценового давления;

снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки.

"Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", – считают в НБУ. Специалисты отмечают, что снижение учетной ставки Нацбанка было ожидаемым.

"Оно (снижение учетной ставки. – Ред.) отражает процессы замедления инфляции (до 3,2% в марте в годовом измерении), сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, существенного снижения рисков поступления внешнего финансирования (по оценке НБУ, в 2024 году Украина может рассчитывать на получение 38 млрд долл. внешней бюджетной помощи)", – объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам налогов Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

В целом регулятор планирует продолжать смягчение монетарной политики. Так, базовый сценарий прогноза НБУ предполагает снижение учетной ставки до 13% в 2024 году.

"Такое смягчение процентной политики и планируемые шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка. НБУ будет адаптировать монетарную политику при существенных изменениях в балансе рисков", – заверили в Нацбанке.

Учетная ставка и ее производные – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки также сигнализирует о замедлении потребительской инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам банкиров, при условии дальнейшего снижения учетной ставки НБУ до конца года кредиты для украинцев станут дешевле еще на 2-3%. А депозитные ставки упадут на 3,5-4,5%.

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