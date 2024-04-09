Рост цен в Украине оказался минимальным за 3,5 года: что подешевело и подорожало сильнее всего

В Украине по результатам марта 2024-го замедлился рост потребительских цен. Инфляция в годовом измерении сократилась уже до 3,2% (при цели Нацбанка около 5%) – это минимум с ноября 2020 года, т. е. почти за 3,5 года. Среди включенных в статистический отчет товаров больше всего подорожали одежда и обувь, а подешевели – яйца.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Как подсчитал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), нынешний показатель инфляции в Украине оказался ниже, чем в некоторых других странах региона.

"Для сравнения: годовая инфляция в марте в Эстонии была 3,9%, Испании – 3,2%, Еврозоне – 2,4%, Польше – 1,9%, Латвии – 0,9%. Среди стран в регионе галопирующая инфляция продолжала наблюдаться в Турции – 68,5%", – отметил Гетманцев.

Инфляция в Украине: что подешевело, а что стало дороже

Среди товаров, цены на которые сильнее всего упали за последний месяц, оказались продукты питания. Так, за март больше всего подешевели:

яйца – на 16,4%;

сахар – на 2,5%;

подсолнечное масло – 1,5%.

В то же время на некоторые товары и услуги цены продолжают расти. Это:

одежда и обувь – плюс 12,9%;

услуги ж/д перевозок – плюс 4,4%;

фрукты – из-за сезонного фактора они подорожали на 4,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время мир регулярно сталкивается с дефицитом различных важных продуктов, что приводит, в частности, к их подорожанию. Прямо сейчас, к примеру, сильнее всего "штормит" рынок шоколада. Мы разбирались, с какой едой возникли самые большие проблемы.

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