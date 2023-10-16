Прогноз по доллару сбывается: сколько стоит валюта в банках Украины

Утром 16 октября украинские банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 37,6/38,16 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке и на 2 коп. – в продаже, чем накануне выходных (13 октября). Впрочем, ситуация соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

Среди крупных учреждений самый высокий курс американской валюты в покупке выставили Креди Агриколь Банк и ПУМБ – 37,7 грн. Самый низкий – Укргазбанк, 36,3 грн. Остальные банки покупают доллар по 37-37,5 грн.

Продает же валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,8 грн. У остальных курс находится на уровне 37,85-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

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А вот на черном рынке ситуация неоднозначная: там курс доллара выставили в 38,03/38,12 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. дороже в покупке, чем накануне выходных;

на 1 коп. дешевле в продаже.

В то же время, Нацбанк продолжает опускать официальный курс доллара. На 16 октября там его выставили на уровне 36,36 грн, что:

на 3 коп. дешевле, чем 13-15 октября;

на 7 коп., чем 12 октября;

на 14 коп., чем 11 октября;

на 19 коп., чем 10 октября;

на 22 коп., чем 9 октября;

на 26 коп., чем 6-8 октября.

Каким будет курс на текущей неделе

В банковском секторе же напоминают, что в течение уже 2 недель валютный рынок живет в новых условиях постепенной либерализации. И подчеркивают: текущая (16-22 октября) не станет исключением.

"Свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в НБУ же уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

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