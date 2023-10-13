Банки готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам после выходных

На следующей неделе (16-22 октября) в Украине может произойти подорожание наличного доллара. Однако только в продаже – по прогнозу, банки могут выставить курс американской валюты в продаже на уровне 38,5 грн, что ощутимо превышает ее стоимость вечером 13 октября в 38,14 грн. Впрочем, это максимальное прогнозное значение, а потому допускаются и более низкие показатели.

Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В покупке же, отметил он, минимальный курс доллара ожидается на уровне 37,5 грн. Что соответствует текущему показателю.

При этом банкир напомнил, что в течение уже 2 недель валютный рынок живет в новых условиях постепенной либерализации. И следующая неделя не станет исключением.

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"Свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал Лесовой.

В целом же, отметил он, внедрение Нацбанком режима валютной либерализации – в частности, фактической отмены фиксированного курса – не стало шоком для рынка. А потому "курс остается адекватным, без мгновенных изменений".

НБУ снова снизил курс

В то же время, Нацбанк продолжает опускать официальный курс доллара. На 13 октября там его выставили на уровне 36,36 грн, что:

на 3 коп. дешевле, чем 13 октября;

на 7 коп., чем 12 октября;

на 14 коп., чем 11 октября;

на 19 коп., чем 10 октября;

на 22 коп., чем 9 октября;

на 26 коп., чем 6-8 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в НБУ же уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

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