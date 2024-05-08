Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в украинских обменниках
В украинских обменниках подорожал доллар. В полдень 8 мая они выставили его курс на среднем уровне 39,32/39,8 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.
Как и в банках. Там в полдень 8 мая стоимость наличного доллара определили в средние 39,25/39,75 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. дешевле, чем вечером предыдущего дня;
- осталось на прежнем уровне в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 38,65-39,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 39,15 грн;
- Укрэксимбанк – 39,1 грн;
- ПУМБ – 39,2 грн;
- Укрсиббанк – 39,1 грн;
- Сенс Банк – 39,15 грн;
- Универсал Банк – 38,65 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,1 грн.
Продают же они ее по 39,65-39,75 грн. В частности:
- Приватбанк – 39,75 грн;
- Укрэксимбанк – 39,7 грн;
- ПУМБ – 39,7 грн;
- Укрсиббанк – 39,75 грн;
- Смысл Банк – 39,7 грн;
- Универсал Банк – 39,75 грн;
- Креды Агриколь Банк – 39,65 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с долларом
В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до 12 мая в Украине ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках.
Он отметил: разница между курсами купли и продажи останется на прежнем уровне. В частности:
- до 50-60 коп. в банках;
- до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.
Разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.
"На валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.
Стоит ли скупать доллары
В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.
В целом же ситуация на рынке достаточно контролируемая – хотя риски для валютного и рынка остаются, ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии. Соответственно, скупать доллары сейчас в надежде обогатиться ими через некоторое время смысла нет.
"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ...Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается", – сказал Пышный.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.
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