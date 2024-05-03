Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время: чего ожидать уже через несколько дней

Со следующей недели в Украине ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. Так, в банковском секторе прогнозируют, что с 6 по 12 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках. Вечером же 3 мая банки выставили курс доллара на среднем уровне 39,41/39,88 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,35/39,84 грн.

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами купли и продаж останется на прежнем уровне. В частности:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

Разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

"На следующей неделе на валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.

Ниже 39 грн доллар не опустится

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – резюмировал Лесовой.

Доллара по 50 грн не будет

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

При этом он подчеркнул: нынешние курсовые колебания на самом деле незначительны. Они не превышают 1%.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!