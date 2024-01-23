Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в украинских обменниках

Утром 23 января украинские обменники выставили курс доллара на среднем уровне 38,05/38,19 грн (покупка/продажа). Что на 13 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 11 коп. в продаже. Впрочем, ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Подешевела наличная валюта и в банках. Так, утром 23 января те определили ее среднюю стоимость в 37,6/38,15 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 37,1-37,5 грн. Так:

ПриватБанк – 37,45 грн;

Ощадбанк – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 37,45 грн;

Укргазбанк – 37,45 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк – 37,5 грн;

Укрсиббанк – 37,45 грн;

Универсал Банк – 37,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.

Продают же они валюту по 38,05-38,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,05 грн;

Ощадбанк – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Укргазбанк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,1 грн;

Сенс Банк – 38,1 грн;

Укрсиббанк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

НБУ снова снизил курс

В свою очередь, Нацбанк снова опустил официальный курс доллара. На 23 января он выставил его на уровне 37,45 грн, что:

на 7 коп. ниже вчерашнего;

на 25 коп. ниже курса действовавшего на выходных.

Более того, последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн). После чего стабильно был выше нее.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет дальше

В целом, по словам финансового аналитика Алексея Козырева,до конца текущей рабочей недели (26 января) в Украине не ожидается резких изменений курса наличного доллара. По ожиданиям, стоимость валюты с некоторыми изменениями, будет находится приблизительно на текущем уровне:

в большинстве банков – в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн;

в обменниках – на уровне 37,2-38,6 грн.

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате с оборота со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени. – Ред.) в пределах 20-25 копеек. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", – сообщил Козырев.

При этом он подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. И относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", – подытожил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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