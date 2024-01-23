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Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в украинских обменниках

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
3,8 т.
Какой курс доллара выставили в украинских обменниках

Утром 23 января украинские обменники выставили курс доллара на среднем уровне 38,05/38,19 грн (покупка/продажа). Что на 13 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 11 коп. в продаже. Впрочем, ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

Подешевела наличная валюта и в банках. Так, утром 23 января те определили ее среднюю стоимость в 37,6/38,15 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Курс наличного доллара в Украине

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 37,1-37,5 грн. Так:

  • ПриватБанк – 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,45 грн;
  • Укргазбанк – 37,45 грн;
  • ПУМБ – 37,5 грн;
  • Сенс Банк – 37,5 грн;
  • Укрсиббанк – 37,45 грн;
  • Универсал Банк – 37,1 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.

Продают же они валюту по 38,05-38,2 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,05 грн;
  • Ощадбанк – 38,1 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,15 грн;
  • Укргазбанк – 38,1 грн;
  • ПУМБ – 38,1 грн;
  • Сенс Банк – 38,1 грн;
  • Укрсиббанк – 38,2 грн;
  • Универсал Банк – 38,2 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,05 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Какой курс выставили банки

НБУ снова снизил курс

В свою очередь, Нацбанк снова опустил официальный курс доллара. На 23 января он выставил его на уровне 37,45 грн, что:

  • на 7 коп. ниже вчерашнего;
  • на 25 коп. ниже курса действовавшего на выходных.

Более того, последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн). После чего стабильно был выше нее.

НБУ снова снизил курс

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет дальше

В целом, по словам финансового аналитика Алексея Козырева,до конца текущей рабочей недели (26 января) в Украине не ожидается резких изменений курса наличного доллара. По ожиданиям, стоимость валюты с некоторыми изменениями, будет находится приблизительно на текущем уровне:

  • в большинстве банков – в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн;
  • в обменниках – на уровне 37,2-38,6 грн.

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате с оборота со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени. – Ред.) в пределах 20-25 копеек. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", – сообщил Козырев.

При этом он подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. И относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", – подытожил Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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