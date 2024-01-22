В украинских обменниках отказались от старого курса доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках подорожал доллар. Так, утром понедельника 22 января там определили средний курс валюты в 38,18/38,3 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 19 января, и на 3 коп. в продаже.

Видео дня

А вот в банках доллар подешевел. Здесь его курс выставили на среднем уровне 37,7/38,25 грн (покупка/продажа), что:

на 7 коп. ниже в покупке;

на на 5 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,1-37,6 грн. Так:

ПриватБанк – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,5 грн;

Укрэксимбанк – 37,6 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк – 37,7 грн;

Укрсиббанк – 37,45 грн;

Универсал Банк – 37,1 грн;

OTP Bank – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,5 грн.

Продают же они доллар по 38,1-38,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,1 грн;

Ощадбанк – 38,3 грн;

Укрэксимбанк – 38,3 грн;

Укргазбанк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,1 грн;

Сенс Банк – 38,25 грн;

Укрсиббанк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

OTP Bank – 38,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время Нацбанк выставил официальный курс доллара на 22 января на уровне 37,52 грн. Чем:

снизил его на 18 коп. по с действовавшим на выходных;

опустил его до минимального значения практически за месяц – последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн), после чего стабильно был выше нее.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Чего ожидать

В целом же, по прогнозам, в течении 22-28 января курс доллара в банках будет находится в рамках 38-40 грн. Что немного превышает текущий курс. Разница же между курсами покупки и продажи не превысит 60 коп.

Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:

благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;

нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.

"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!