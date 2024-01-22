В украинских обменниках отказались от старого курса доллара: сколько теперь стоит валюта
За выходные в украинских обменниках подорожал доллар. Так, утром понедельника 22 января там определили средний курс валюты в 38,18/38,3 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 19 января, и на 3 коп. в продаже.
А вот в банках доллар подешевел. Здесь его курс выставили на среднем уровне 37,7/38,25 грн (покупка/продажа), что:
- на 7 коп. ниже в покупке;
- на на 5 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,1-37,6 грн. Так:
- ПриватБанк – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,5 грн;
- Укрэксимбанк – 37,6 грн;
- Укргазбанк – 37,5 грн;
- ПУМБ – 37,5 грн;
- Сенс Банк – 37,7 грн;
- Укрсиббанк – 37,45 грн;
- Универсал Банк – 37,1 грн;
- OTP Bank – 37,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,5 грн.
Продают же они доллар по 38,1-38,3 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,1 грн;
- Ощадбанк – 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 38,3 грн;
- Укргазбанк – 38,1 грн;
- ПУМБ – 38,1 грн;
- Сенс Банк – 38,25 грн;
- Укрсиббанк – 38,2 грн;
- Универсал Банк – 38,2 грн;
- OTP Bank – 38,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
В то же время Нацбанк выставил официальный курс доллара на 22 января на уровне 37,52 грн. Чем:
- снизил его на 18 коп. по с действовавшим на выходных;
- опустил его до минимального значения практически за месяц – последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн), после чего стабильно был выше нее.
Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Чего ожидать
В целом же, по прогнозам, в течении 22-28 января курс доллара в банках будет находится в рамках 38-40 грн. Что немного превышает текущий курс. Разница же между курсами покупки и продажи не превысит 60 коп.
Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:
- благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;
- нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.
"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!