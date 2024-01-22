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В обменниках могут переписать курс: стоит ли украинцам скупать доллары

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В обменниках могут переписать курс доллара

До конца текущей рабочей недели (26 января) в Украине не ожидается резких изменений курса наличного доллара. По ожиданиям, и в банках, и в обменниках стоимость валюты с некоторыми изменениями, будет находится приблизительно на текущем уровне. А потому заработать много денег на колебаниях курса не получится.

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Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в большинстве банков наличный курс американской валюты ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн. Вечером же 22 января они покупают доллар по 37,7 грн, а продают по 38,25 грн.

В обменниках же, по прогнозу, курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн. Вечером 22 января они определили среднюю стоимость валюты в 38,07/38,2 грн (покупка/продажа).

Курс наличного доллара в Украине

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате с оборота со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) в пределах 20-25 копеек. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", – сообщил Козырев.

При этом он подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. И относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", – подытожил Козырев.

НБУ снова снизил курс

В свою очередь, Нацбанк снова опустил рфициальный курс доллара. На 23 января он выставил его на уровне 37,45 грн, что:

  • на 7 коп. ниже текущего;
  • на 25 коп. ниже курса действовавшего на выходных.

Более того, последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн). После чего стабильно был выше нее.

НБУ снова снизил курс

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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