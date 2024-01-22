В обменниках могут переписать курс: стоит ли украинцам скупать доллары

До конца текущей рабочей недели (26 января) в Украине не ожидается резких изменений курса наличного доллара. По ожиданиям, и в банках, и в обменниках стоимость валюты с некоторыми изменениями, будет находится приблизительно на текущем уровне. А потому заработать много денег на колебаниях курса не получится.

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Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в большинстве банков наличный курс американской валюты ожидается в пределах коридора купли и продажи от 37,15 до 38,65 грн. Вечером же 22 января они покупают доллар по 37,7 грн, а продают по 38,25 грн.

В обменниках же, по прогнозу, курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн. Вечером 22 января они определили среднюю стоимость валюты в 38,07/38,2 грн (покупка/продажа).

"Основная часть пунктов обмена будет работать в формате с оборота со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) в пределах 20-25 копеек. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн", – сообщил Козырев.

При этом он подчеркнул: ожидать на текущей неделе "новой глобальной игры "на повышение" курса доллара не стоит. Среди причин – завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Впрочем, "проседание валютных котировок скоро закончится".

"Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке. И относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда", – подытожил Козырев.

НБУ снова снизил курс

В свою очередь, Нацбанк снова опустил рфициальный курс доллара. На 23 января он выставил его на уровне 37,45 грн, что:

на 7 коп. ниже текущего;

на 25 коп. ниже курса действовавшего на выходных.

Более того, последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн). После чего стабильно был выше нее.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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