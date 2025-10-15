Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

В украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень 15 октября они определили его стоимость в средние 41,27/41,89 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. выше в покупке и на 17 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты в них находится в ранее прогнозируемых рамках.

В банках же курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,52/42 грн (покупка/продажа). Это:

на 12 коп. выше в покупке;

на 16 коп. в продаже;

также соответствует данному прогнозу.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

абанк – 42,1 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,35-41,64 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

Таскомбанк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

абанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,43 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие дни

В целом же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (17 октября) в обменниках курс доллара будет находиться в пределах от 41,25 до 42 грн. То есть не исключено снижение курса в покупке, при росте в продаже.

Такие же процессы ожидаются и в банках. По словам аналитика, в них курс будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн.

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

