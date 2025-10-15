Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники
В украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень 15 октября они определили его стоимость в средние 41,27/41,89 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. выше в покупке и на 17 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты в них находится в ранее прогнозируемых рамках.
В банках же курс наличного доллара выставили на среднем уровне 41,52/42 грн (покупка/продажа). Это:
- на 12 коп. выше в покупке;
- на 16 коп. в продаже;
- также соответствует данному прогнозу.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,95 грн;
- Таскомбанк – 41,95 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42,05 грн;
- абанк – 42,1 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,98 грн.
Покупают же они ее по 41,35-41,64 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,64 грн;
- Таскомбанк – 41,6 грн;
- Сенс Банк – 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,43 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие дни
В целом же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (17 октября) в обменниках курс доллара будет находиться в пределах от 41,25 до 42 грн. То есть не исключено снижение курса в покупке, при росте в продаже.
Такие же процессы ожидаются и в банках. По словам аналитика, в них курс будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн.
"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек", – рассказал Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.
