Какие доллары не получится сдать в банки и обменники: что обязательно нужно проверить
Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах с поврежденными элементами:
- Дизайна.
- Защиты.
Тем не менее, возможность обменять такие купюры все же есть – по принципу инкасо. Т.е., придется уплатить комиссию, размер которой определяет сам банк.
В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Делается это для:
- Проверки подлинности купюры.
- Принятия решения об обмене.
При этом комиссию придется уплатить вне зависимости от результата рассмотрения. Т.е., даже если банк-эмитент откажет в приеме купюры.
"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные", – рассказали в Нацбанке.
Можно ли обменять старые доллары
В то же время, подчеркивается, для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта. Ведь:
- В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте.
"Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами", – рассказали в Нацбанке.
- Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.
Как сообщал OBOZ.UA, также банки, обменники, а также магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые гривневые купюры, причем на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют им отказываться от приема испорченных или сильно загрязненных купюр.
