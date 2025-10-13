Будет ли резкое изменение курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать от обменников

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (17 октября) он будет находиться в пределах от 41,25 до 42 грн. Вечером 13 октября там покупают валюту по 41,02 грн, а продают по 41,61 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается снижение стоимости доллара в покупке при росте в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн. Вечером 13 октября там определили стоимость доллара в средние 41,38/41,81 грн (покупка/продажа).

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек, – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Анонс 100%-й пошлины на китайские товары, поставляемые в США.

"Дональд Трамп, заявил, что новые пошлины будут введены в придачу к существующим с 1 ноября 2025 года или ранее, если Пекин предпримет "агрессивные" действия. Американский президент также заявил, что с того же дня США будет введен экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение", – напомнил Козырев.

В то же время, отметил он, за день до заявления Трампа министерство коммерции Китая объявило о ужесточении контроля за экспортом технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов.

"По мере усиления позиций Штатов и Китая в ближайшие месяцы могут возникнуть дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок. Особенно в отраслях, зависящих от критически важных минералов, электроники и высокотехнологичного производства", – констатировал аналитик.

Падение индекса доллара

Само же заявление американского президента, заметил Козырев, спровоцировало, в частности, снижение индекса доллара (измеряет его курс относительно корзины валют) – он упал на 0,46%. Тогда как евро выросло на 0,48%.

"Очевидно, что новость будет играть на финансовых рынках и на этой неделе. Тем более что здесь еще сохраняется интрига: срок 1 ноября все еще оставляет время для потенциального соглашения между странами", – констатировал Козырев.

Начало периода бюджетных платежей клиентов.

"Уже с этого вторника-среди компании начнут рассчитываться с бюджетом по налогам и сборам. Это создаст дополнительный спрос на гривневые ресурсы на рынке и подтолкнет экспортеров к более активной продаже валютной выручки, одновременно снизив возможности импортеров по ее покупке", – рассказал аналитик.

По его словам, это облегчит задачу Нацбанка по сглаживанию колебаний по поводу курса доллара на межбанке.

Активная продажа валютной выручки агросектором, полученной от экспорта собранного урожая.

Дело в том, объяснил специалист, что для завершения жатвы и подготовки к новой посевной аграриям нужна гривна. Поэтому сейчас сельхозпроизводители более активно распродают валюту, что является позитивом для курса гривни.

Начало отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры.

По словам Козырева, это потребует от компаний-поставщиков энергоносителей и от структур ЖКХ значительного увеличения расходов на закупку топлива для котельных. В результате увеличится спрос на валюту со стороны компаний, обеспечивающих закупку газа, дизтоплива и других энергоносителей. А это "всегда работает против гривны на межбанке".

"Учитывая разнонаправленность всех факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, НБУ по-прежнему будет практически ежедневно присутствовать на торгах с интервенциями по продаже доллара для сглаживания валютных колебаний курса доллара... Эта неделя на нашем валютном рынке не будет спокойной: слишком много событий как в мире, так и в Украине могут спровоцировать более существенные колебания курса доллара", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

