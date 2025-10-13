Будет ли резкое изменение курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать от обменников
В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (17 октября) он будет находиться в пределах от 41,25 до 42 грн. Вечером 13 октября там покупают валюту по 41,02 грн, а продают по 41,61 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
В банках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается снижение стоимости доллара в покупке при росте в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 42,1 грн. Вечером 13 октября там определили стоимость доллара в средние 41,38/41,81 грн (покупка/продажа).
"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек, – говорится в сообщении.
В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:
- Анонс 100%-й пошлины на китайские товары, поставляемые в США.
"Дональд Трамп, заявил, что новые пошлины будут введены в придачу к существующим с 1 ноября 2025 года или ранее, если Пекин предпримет "агрессивные" действия. Американский президент также заявил, что с того же дня США будет введен экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение", – напомнил Козырев.
В то же время, отметил он, за день до заявления Трампа министерство коммерции Китая объявило о ужесточении контроля за экспортом технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов.
"По мере усиления позиций Штатов и Китая в ближайшие месяцы могут возникнуть дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок. Особенно в отраслях, зависящих от критически важных минералов, электроники и высокотехнологичного производства", – констатировал аналитик.
- Падение индекса доллара
Само же заявление американского президента, заметил Козырев, спровоцировало, в частности, снижение индекса доллара (измеряет его курс относительно корзины валют) – он упал на 0,46%. Тогда как евро выросло на 0,48%.
"Очевидно, что новость будет играть на финансовых рынках и на этой неделе. Тем более что здесь еще сохраняется интрига: срок 1 ноября все еще оставляет время для потенциального соглашения между странами", – констатировал Козырев.
- Начало периода бюджетных платежей клиентов.
"Уже с этого вторника-среди компании начнут рассчитываться с бюджетом по налогам и сборам. Это создаст дополнительный спрос на гривневые ресурсы на рынке и подтолкнет экспортеров к более активной продаже валютной выручки, одновременно снизив возможности импортеров по ее покупке", – рассказал аналитик.
По его словам, это облегчит задачу Нацбанка по сглаживанию колебаний по поводу курса доллара на межбанке.
- Активная продажа валютной выручки агросектором, полученной от экспорта собранного урожая.
Дело в том, объяснил специалист, что для завершения жатвы и подготовки к новой посевной аграриям нужна гривна. Поэтому сейчас сельхозпроизводители более активно распродают валюту, что является позитивом для курса гривни.
- Начало отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры.
По словам Козырева, это потребует от компаний-поставщиков энергоносителей и от структур ЖКХ значительного увеличения расходов на закупку топлива для котельных. В результате увеличится спрос на валюту со стороны компаний, обеспечивающих закупку газа, дизтоплива и других энергоносителей. А это "всегда работает против гривны на межбанке".
"Учитывая разнонаправленность всех факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, НБУ по-прежнему будет практически ежедневно присутствовать на торгах с интервенциями по продаже доллара для сглаживания валютных колебаний курса доллара... Эта неделя на нашем валютном рынке не будет спокойной: слишком много событий как в мире, так и в Украине могут спровоцировать более существенные колебания курса доллара", – резюмировал аналитик.
