Прогноз по доллару сбывается: как переписали стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках подорожал доллар. Утром 17 апреля там определили его курс на среднем уровне 39,45/39,85 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дороже в покупке и на 6 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее, ничего критичного не произошло и ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Как и в банках. Здесь курс американской валюты составляет средние 39,35/39,85 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 39,8-39,95 грн. Так:

Приватбанк – 39,8 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Смысл Банк – 39,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,95 грн.

Покупают же они валюту по 39,2-39,45 грн. В частности:

Приватбанк – 39,2 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Смысл Банк – 39,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара дальше

Как рассказал же финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (19 апреля) украинские обменники могут ощутимо переписать курс доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находится в пределах от 38,6 до 39,95 грн.

Такая же ситуация будет наблюдаться и в банках. В них, по словам аналитика, курс будет находиться в пределах от 38,7 до 40 грн.

В целом же, отметил Козырев, ситуация на валютном рынке будет "напряженной, хотя и полностью контролируемой Нацбанком". В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и – у многих – за первый квартал, а "это всегда позитив для гривни".

Кроме того, подчеркнул он, относительно стабильная разница курсов на наличном рынке и на межбанке также поддержит гривню. А также, среди прочего, сохранение высокого уровня золотовалютных резервов.

Как сообщал OBOZ.UA, привязки же курса гривни к евро – и, соответственно, отказа от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

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