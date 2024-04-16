В Украине готовятся переписывать курс доллара: что будет в обменниках в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (19 апреля) украинские обменники могут ощутимо переписать курс доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находится в пределах от 38,6 до 39,95 грн. Вечером же 16 апреля там покупают доллар в среднем по 39,3 грн, а продают по 39,79 грн.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация будет наблюдаться и в банках.

В них, по словам аналитика, курс будет находиться в пределах от 38,7 до 40 грн. Вечером же 16 апреля там:

покупают доллар в среднем по 39,35 грн;

продают по 39,8 грн.

В целом же, отметил Козырев, ситуация на валютном рынке будет "напряженной, хотя и полностью контролируемой Нацбанком". В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и – у многих – за первый квартал, а "это всегда позитив для гривни".

Кроме того, подчеркнул он, относительно стабильная разница курсов на наличном рынке и на межбанке также поддержит гривню. А также, среди прочего, сохранение высокого уровня золотовалютных резервов.

Впрочем, будут и негативные факторы, которые могут повлиять на украинскую валюту. Среди прочего, по словам аналитика, это:

неопределенность по объемам помощи от США;

блокирование поляками границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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