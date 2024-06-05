Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в банках

В Украине ощутимо подешевел наличный доллар – причем как в обменниках, так и в банках. Последние в полдень 5 июня выставили его курс на среднем уровне 40,25/40,85 грн (покупка/продажа), что сразу на 20 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее. Таким образом, курс "зашел" в ранее прогнозируемые рамки.

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 39,7-40,5 грн/л. Так:

ПриватБанк – 40,25 грн/л;

Укрэксимбанк – 40,2 грн/л;

ПУМБ – 40,5 грн/л;

Сенс Банк – 40,25 грн/л;

УкрСиббанк – 40,15 грн/л;

Универсал Банк – 39,7 грн/л;

Креди Агриколь Банк – 40,15 грн/л.

Продают же они его по 40,65-40,85 грн/л. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн/л;

Укрэксимбанк – 40,8 грн/л;

ПУМБ – 40,99 грн/л;

Сенс Банк – 40,85 грн/л;

Укрсиббанк – 40,85 грн/л;

Универсал Банк – 40,8 грн/л;

Креди Агриколь Банк – 40,65 грн/л.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подешевел доллар и в обменниках. В полдень 5 июня они определили его курс в средние 40,22/40,81 грн (покупка/продажа). Что:

сразу на 37 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 27 коп. дешевле в продаже.

Чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В целом же, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в первую неделю июня – по 9 число – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах. Кроме того:

разница курсов покупки ожидается на уровне 20-30 коп. в банках и 0,3-0,5 грн и 30-50 коп. в обменниках;

разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках, 30-50 коп. в обменниках.

"Неделя пройдет в частых, чуть ли не ежедневных изменениях курсовых ценников, однако эти изменения не удивят и в общем не повредят рынку. Однако, несмотря на незначительные текущие курсовые изменения, нельзя отвергать постепенное влияние на рынок изменения тарифов на электроэнергию и планов по дальнейшей девальвации гривни", – сообщил Лесовой.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они "будут некритическими". Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время официальный курс доллара в Украине существенно снизился. На 5 июня НБУ обновил его до 40,29 грн, что сразу на 19 коп. ниже предыдущего. А также на 25 коп. ниже курса 3 июня – рекордного в истории Украины.

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