Обменники не стали удерживать курс на прежнем уровне: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники заметно переписали курс доллара – правда, только в покупке. В полдень 4 июня они определили стоимость валюты в средние 40,59/41,08 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

Произошли изменения и в банках. Там наличный доллар подешевел на 5 коп. – и в покупке, и в продаже. В полдень 4 июня они выставили его курс на среднем уровне 40,45/41,05 грн (покупка/продажа).

В целом крупные учреждения покупают валюту по 39,9-40,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 40,35 грн;

ПУМБ – 40,6 грн;

Сенс Банк – 40,45 грн;

УкрСиббанк – 40,3 грн;

Универсал Банк – 39,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.

Продают же они ее по 40,89-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Универсал Банк – 41 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,89 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что происходит с долларом

Причиной же того, что курс доллара – как официальный, так и наличный – пробил отметку в 40 грн, стала валютная либерализация, которую Нацбанк ввел в начале мая, что сформировало дополнительный спрос на валютном рынке. Впрочем, в экспертной среде не исключают, что в скором будущем курс может стабилизироваться либо даже откатиться. А потому скупать валюту в надежде быстро на этом разбогатеть, вряд ли стоит.

Как рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС), введение валютной либерализации сформировало дополнительный спрос на рынке. Ведь теперь предприятия могут:

импортировать услуги без ограничений;

платить проценты по кредитам, привлеченным у иностранцев ранее.

"Несмотря на это, Нацбанк придерживается своей политики и сохраняет примерно похожий уровень валютных интервенций на межбанковском рынке, не выходя за уровень примерно 2 млрд долларов в месяц. К тому же есть много заинтересованных сторон в том, чтобы гривня ослабевала: от Минфина, который хочет получать больше гривни от внешней помощи в валюте; до экспортеров, которые хотят получать больше доходов от продаж", – объяснили аналитики.

В то же время, отметили аналитики, сейчас Нацбанк пытается сохранять независимость от этих влияний. И минимизирует валютные скачки, "которые будут бить по карману украинцев".

"Выплата процентов по кредитам является относительно временным явлением. ... Поэтому абсолютно возможна стабилизация или и откат курса", – подчеркнули они.

Впрочем, признали в ЦЭС, после этого "последует третья фаза валютной либерализации", которая позволит иностранным владельцам выводить дивиденды. "К тому же все должны помнить, что торговый баланс страны из-за российской агрессии продолжает оставаться отрицательным, хотя это и компенсируется международной помощью", – констатировали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в первую неделю июня – с 3 по 9 число – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41 грн.

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