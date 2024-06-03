Обменники готовятся переписывать курс: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в первую неделю июня – с 3 по 9 число – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41 грн. Вечером же 3 июня банки установили курс на среднем уровне 40,5/41,1 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,65/41,03 грн.

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он отметил:

разница курсов покупки ожидается на уровне 20-30 коп. в банках и 0,3-0,5 грн и 30-50 коп. в обменниках;

разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках, 30-50 коп. в обменниках.

Кроме того, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

"Неделя пройдет в частых, чуть ли не ежедневных изменениях курсовых ценников, однако эти изменения не удивят и в общем не повредят рынку. Однако, несмотря на незначительные текущие курсовые изменения, нельзя отвергать постепенное влияние на рынок изменения тарифов на электроэнергию и планов по дальнейшей девальвации гривни", – сообщил Лесовой.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они "будут некритическими". Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.

Официальный курс доллара снизился

В то же время на 4 июня официальный курс доллара определен в 40,48 грн. Что на 6 коп. ниже текущего – самого высокого за всю историю Украины. Таким образом, впервые за 9 дней (без учета выходных) официальный курс не просто не вырос, но и не побил рекорд.

Впрочем, даже когда курс рос, ничего неординарного не происходило. Ведь:

колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться – с начала года гривня девальвировала лишь на около 5,3%;

прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар;

наличный курс уже превышал значения официального.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью для OBOZ.UA ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, по его словам, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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