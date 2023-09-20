Прогноз по доллару изменили, валюта будет стоить дороже: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

До конца текущей недели (24 сентября) в банковском секторе прогнозируют курс наличного доллара на уровне 37,25-38,25 грн. Что отличается от предыдущего – более низкого – прогноза в 37,25-38,25 грн. Дело в том, что он был сделан до того, как Нацбанк снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что впоследствии повлияло на ожидания банкиров.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом усиление либерализации валютного рынка может оказать существенное влияние на него.

"15 сентября НБУ принял решение о дальнейшей либерализации валютного рынка, а именно снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели коридор возможны колебания будут проходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн/доллар", – сказал банкир.

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НБУ придется вернуть плавающий курс доллара

В то же время, руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

Впрочем, этому будет предшествовать ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. В частности, НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, в частности:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски безопасности.

"Вот практически полный список. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается попасть точно в цель. Но при этом цель постоянно двигается, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не повредить достижениям, которые имеем сегодня", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Нацбанк будет влиять на курс даже после отмены его фиксации?

В то же время, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, передать конкретные параметры будущей курсовой политики регулятора пока нельзя. Однако точно можно сказать, что Нацбанк "продолжит быть активным участником валютного рынка".

"Будем своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. Особенно на первых стадиях мы будем очень существенно ограничивать эти курсовые колебания", – объяснил он.

То есть получается так, что даже после отпуска курса доллара в свободное плавание НБУ будет влиять на него. И вряд ли позволит стоимости валюты резко взлететь.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром же 20 сентября банки выставили курс наличного доллара на уровне 37,95-38,65 грн (покупка/продажа). Это сразу на 15 коп. превышает показатель предыдущего дня – как в покупке, так и в продаже.

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