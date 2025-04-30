Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления: ключевые принципы

В Украине уже приняты все решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления в рамках договора о полезных ископаемых. Хотя фонд будет наполняться вкладами США и Украины, его доходы будут реинвестироваться исключительно в Украину.

Видео дня

Об этом поздно вечером 30 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что необходимые решения приняты украинским правительством.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новые технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", – считает премьер страны.

Денис Шмыгаль также обрисовал главные принципы соглашения. В частности:

Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Соглашение не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и США собираются подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в самое ближайшее время. Однако речь идет только о заключении основного соглашения, отдельно ожидается подписание еще двух технических договоров, которые подробно определят правила работы фонда – и это будет несколько позже, отметил Денис Шмигаль.

Еще 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях заключить "ресурсное" соглашение. Меморандум не требовал согласия украинского парламента. В его тексте были описаны только желания и намерения сторон.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, обновленная версия соглашения о недрах между Украиной и США – значительно сильнее и равноправнее. Документ может быть выгоден как Вашингтону, так и Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!