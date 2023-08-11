Права украинцев массово нарушают в супермаркетах: на что на самом деле имеют право охранники 

В Украине охранники в супермаркетах часто требуют показать сумки на выходе. При этом администрация утверждает, что за сохранность вещей, которые они оставили в камерах хранения, она не несет ответственность. Оба утверждения – противоречат нормам закона.

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Об этом говорится в разъяснении в Telegram-канале "Захист прав споживачів". Если к вам подошел представитель супермаркета или магазина (охранник, продавец, администратор и т.д) и попросил показать вещи (или тем более провести обыск или осмотр), вы имеете право отказать в такой просьбе. Так как таких полномочий у них нет.

"Они могут следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения (при наличии). Охранник имеет право вызвать полицию при условии, если: на выходе из супермаркета сработала противоугонная рамка; камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл; покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику", – говорится в разъяснении.

Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Также важно отметить, что администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости.

"Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд. Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя", – говорится в разъяснении.

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