Поток украинцев значительно уменьшился, но беженцев стало больше: Евростат удивил статистикой
Количество новых заявлений на временную защиту от украинцев в ЕС уменьшилось, но общее количество беженцев все равно выросло на 140 тысяч за квартал. По состоянию на апрель 2025 года в Евросоюзе находится 4,26 миллиона украинцев со статусом временной защиты.
Об этом говорится на сайте Евростата. Такой спад демонстрирует постепенное уменьшение потока новых прибывших, но общее количество украинцев, находящихся под защитой в ЕС, продолжает расти.
В течение всего 2024 года временную защиту в ЕС получили 780,28 тыс. человек, что на 26,1% меньше, чем годом ранее. На 30 апреля 2025 года общее количество украинцев со статусом временной защиты составило 4,26 млн человек. Это означает, что хоть темпы предоставления защиты и замедлились, абсолютные показатели продолжают расти: только за первый квартал 2025 года прирост составил 140 тыс. человек.
Также в ЕС наблюдается общее снижение количества заявителей о предоставлении убежища. В первом квартале 2025 года таких было 183,81 тыс., что на 23,5% меньше, чем в том же периоде 2024 года. Всего за 2024 год было зарегистрировано 912,42 тыс. заявок, что на 13,1% меньше, чем в 2023 году.
Наибольшую нагрузку по временной защите несет Центральная Европа. Самые высокие показатели предоставления временной защиты на 1000 жителей зафиксированы в Чехии (7,1), Словакии (4,8) и Польше (4,5). В случае с заявлениями на убежище лидируют Кипр (7,2), Греция (6,6), Ирландия и Испания (по 3,4).
В 2024 году граждане Украины подали около 25 тысяч заявлений на убежище. Из них 87,2% были удовлетворены с первого раза – значительно выше среднего уровня в 51,4%. Это свидетельствует о высоком доверии к украинским заявителям по сравнению с гражданами других стран, таких как Колумбия (7%), Марокко, Египет или Турция.
Среди стран с высоким уровнем признания убежища также фигурируют Сирия (91,5%), Палестина, Афганистан, Эритрея и Сомали. В 2024 году больше всего заявлений на убежище подали сирийцы — 148,19 тыс. (16,2% от общего количества). За ними следуют граждане Венесуэлы, Афганистана, Колумбии и Турции. Украинцы остаются в меньшинстве среди претендентов на обычное убежище, ведь большинство обращаются за временной защитой.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Швейцария планирует предоставлять статус защиты только украинским беженцам, которые в последний раз проживали в регионах, находящихся под оккупацией РФ или в зоне активных боевых действий. К таким регионам относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.
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