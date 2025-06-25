Страна Европы жестко обновит правила для украинцев: каких беженцев больше не будут принимать

Швейцария планирует предоставлять статус защиты только украинским беженцам, которые в последний раз проживали в регионах, находящихся под оккупацией РФ или в зоне активных боевых действий. К таким регионам относятся Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

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Об этом пишет SRF. В конце 2024 года Норвегия классифицировала территорию Украины на "безопасные" и "опасные" регионы.

К опасным включены Киев, Одесса, Харьков, Сумы, Чернигов, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области. В свою очередь, Западная и Центральная Украина считаются безопасными. Швейцария, вероятно, возьмет на вооружение эту классификацию с незначительными коррективами.

Государственный секретариат по миграции (SEM) подтвердил, что Федеральный совет готовит решение о переходе к новой системе. Такое разграничение будет означать, что не все украинцы автоматически будут получать статус S, как было раньше с начала полномасштабной войны.

Если новая модель будет введена, она будет касаться только тех, кто приедет в Швейцарию после вступления в силу изменений. Украинцы, которые уже находятся в стране, будут оставаться под защитой.

Статистика показывает, что с июля 2022 года около трети украинских беженцев, которые сейчас живут в Швейцарии, приехали из регионов, которые потенциально могут быть признаны безопасными. Это подчеркивает потенциальный масштаб изменений, если новая система будет введена.

Инициатива исходит от правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP). Паскаль Шмид, ее представитель в Национальном совете, заявил, что такие изменения необходимы. "Это правильный шаг, но почему Федеральный совет не ввел ограничения раньше, остается непонятным", – отметил он.

Впрочем, критики сомневаются в целесообразности классификации регионов. Швейцарский совет по делам беженцев утверждает, что ситуация с безопасностью в Украине постоянно меняется, а само разделение может привести к неравному отношению между теми, кто прибыл раньше, и новоприбывшими.

Если украинцы из безопасных регионов подадут заявление не на статус S, а на обычное предоставление убежища, их дела будут рассматриваться индивидуально. Если возвращение будет признано невозможным, эти лица получат временный допуск и смогут остаться в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) еще на год продлили предоставление статуса временной защиты для граждан Украины. Так, более 4 млн украинских беженцев смогут легально находиться в ЕС не до 2026, а до 2027 года.

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