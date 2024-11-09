Потери Украины от войны пересчитают: какие данные попадут в отчет и что это даст

До начала 2025 года правительство Украины, Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН подготовят обновленную оценку потребностей Украины на восстановление – RDNA4. В документ попадут данные касательно потерь Украины во всех секторах экономики в результате войны. Будут учитываться последствия агрессии России с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. Он объяснил, что RDNA4 станет основой для определения приоритетных проектов восстановления и развития.

"Нам важно сделать оценку не только того, что разрушено, но и актуализировать потребности в восстановлении... Наши приоритеты – жилье, социальная сфера, разминирование, энергетика, в частности, теплоснабжение, укрытия. Особое внимание защите энергетических объектов", – раскрыл Кулеба уже утвержденные приоритеты.

По его словам, 2024 год окончательно продемонстрировал намерения России ликвидировать энергетический сектор Украины. "Все понимают, что этой зимой агрессор хочет оставить украинцев без тепла и электроэнергии", – заявил Кулеба.

При этом в целом речь идет не только о проектах с государственным финансированием, но и о тех, в которые планируют инвестировать партнеры Украины и бизнес. "Доверие доноров и граждан к процессу восстановления зависит от проверенных цифр", – отметил министр.

Такой подход, по его словам, необходим для "эффективного и подотчетного восстановления". "RDNA4 будет опубликована в начале 2025 года", – анонсировал Кулеба.

Как уточнила замминистра развития громад и территорий Наталья Козловская, главная цель обновления – восстановление пострадавших громад на достоверных и проверенных данных. Для этого при подготовке RDNA4 будет использоваться информация из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 235 тыс. объектов. "Система позволяет оценить масштабы разрушений по территориям страны и обеспечить контроль над процессом компенсаций. Верификация информации о каждом объекте осуществляются уполномоченными лицами местного самоуправления и областными администрациями", – отметила Козловская.

К слову, сам реестр также планируют расширить. В частности, украинцы смогут потребовать от России компенсацию за гибель близкого человека. До сих пор в реестр вносили только ущерб за уничтоженное жилье.

"Будут вноситься не только убытки за уничтоженное жилье, но и 44 других категорий убытков", – рассказала OBOZ.UA нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Таким образом, всего категорий будет 45. По каждой из них будут разные правила верификации и требования к документам.

Пока же готовы формы для 13 категорий. Все 45, по ожиданиям, будут разработаны до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, функционирование этого реестра позволяет украинцам через портал Дія сообщать о разрушенном или поврежденном войной жилье. Эти данные попадут в международный Реестр убытков в Гааге и в будущем дадут право на получение репараций от агрессора.

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