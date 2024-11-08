Украинцы смогут потребовать от России компенсацию за гибель близкого человека: Реестр убытков расширят новыми категориями

В Международном реестре ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения России, появились новые категории – всего 44. В частности, сейчас ожидается запуск категории ущерба неимущественного характера, первыми в котором станут моральные убытки от гибели близкого человека.

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Об этом во время Секции развития деоккупированных и временно оккупированных общин, организованной Ассоциацией городов Украины, сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она напомнила: до сих пор в реестр вносили только ущерб за уничтоженное жилье.

"Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, куда ежемесячно вносится не менее 10 тыс. объектов, становится основой функционирования международного реестра убытков. В последний будут вноситься не только убытки за уничтоженное жилье, но и 44 других категорий убытков", – говорится в сообщении.

Таким образом, всего категорий будет 45. По каждой из них будут разные правила верификации и требования к документам.

Пока же готовы формы для 13 категорий. Все же 45, по ожиданиям, будут разработаны до конца 2024 года.

"Одной из важнейших для запуска категорий будут убытки за поврежденное и уничтоженное жилье, расположенное не только на подконтрольной Украине территории, но и на временно оккупированных. То есть туда смогут подаваться граждане, которые пока не могут внести свое жилье в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) – для верификации таких повреждений в ЕС уже нужны алгоритмы и, соответственно, техническая возможность для этого", – рассказала Шуляк.

Кроме того, подчеркнула она, в РПУИ также важно внести категорию убытков, понесенных украинским бизнесом. По ее словам, это вопрос справедливости.

"Более того, благодаря отработанному алгоритму по жилью, мы имеем возможность фиксировать убытки бизнеса – мы можем нанизывать на него разные категории, поскольку он показал свою эффективность в фиксации и верификации повреждений. Но главное, что РПУИ как техническое решение можно рассматривать как основу для функционирования Международного реестра ущерба", – рассказала Шуляк.

В то же время отмечается: пока Международный реестр убытков выполняет функцию фиксации ущерба, нанесенного Украине со стороны страны-агрессора. Единственная категория, к которой украинцы могут наносить ущерб – жилье.

Впрочем, отмечается, что следующей категорией станет смерть близкого человека. Она уже готовится к запуску.

"Более того, заявителями могут быть не только физические, но и юридические лица. Эта категория также находится на этапе технического внедрения", - рассказала депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный реестр ущерба был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и к нему присоединились ЕС и 43 другие страны, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

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