Заявления украинцев на репарации начали принимать по новым правилам: кто сможет рассчитывать на выплаты

Украинцы с 25 июля могут через портал Дія сообщить о разрушенном или поврежденном войной жилье в международный Реестр убытков в Гааге. Функция теперь доступна всем гражданам страны, которые владеют жильем, в том числе тем, чья недвижимость находится в оккупации. Такие заявки в будущем дадут право на получение репараций от агрессора.

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Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "С сегодняшнего дня все украинцы могут подать заявление в реестр, который станет основой для будущих репараций", – отметил министр.

Что обновили? Ранее для подачи заявления была необходима была жилья в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) и наличие акта комиссионного обследования имущества. Теперь воспользоваться услугой можно, даже если:

право собственности не зарегистрировано в ГРВП;

нет акта о поврежденном имуществе от местных властей;

не подавались на программу єВідновлення;

жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Как подать заявление на репарации через Дію

Воспользоваться придется не приложением, а порталом Дія в специальном разделе. Чтобы получить доступ к подаче заявления, нужно авторизоваться. Функция доступна, если украинец:

является совершеннолетним;

имеет верифицированный налоговый номер (ИНН);

имеет электронную подпись;

является собственником недвижимого имущества (заявление о возмещении ущерба может подать каждый совладелец отдельно).

На портале нужно будет заполнить заявление. Потребуется подтвердить автозаполненные данные или вручную добавить информацию о:

недвижимости и праве собственности;

жильцах;

обстоятельствах повреждения;

доказательствах повреждений и стоимости ущерба;

размере компенсации;

месте жительстве и контактных данных.

Подача заявления доступна для поврежденного или разрушенного имущества. Это может быть:

частный дом;

квартира;

жилое помещение;

дачный дом;

садовый дом;

усадьба;

жилой дом усадебного типа.

Как только заявление рассмотрят и примут решение по нему, Дія пришлет уведомление. На данный момент ведется именно сбор завлений. Потому их обработка для внесения в реестр, рассмотрение по существу и назначение выплат будут происходить позже.

Что такое международный Реестр убытков?

Международный Реестр убытков собирает заявления и доказательства для компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного Российской Федерацией после 24 февраля 2022 года. Международный Реестр ущерба создан Украиной, ЕС и еще 42 странами, штаб-квартиранаходится в Гааге.

Украина вместе с партнерами занимается разработкой компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления и доказательства и принимать решения о выплате компенсаций. Сейчас можно подать заявление о разрушении или повреждении жилья. Позже добавится возможность просить возмещения и по другим убыткам.

Так, согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже с августа-2024 украинцы смогут подать заявление в Международный реестр убытков по 12 новым категориям. В частности, отправить заявление можно будет относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине внедрили нововведение в оформлении авто через приложение Дія. Теперь украинцы смогут сразу узнать причину отказа в перерегистрации.

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