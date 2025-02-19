Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России: когда могут утвердить ограничения

Послы Европейского Союза (ЕС) 19 февраля 2025 года согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Ожидается, что формальное одобрение 16-го пакета санкций состоится 24 февраля во время Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк. Дата финального принятия совпадает с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции, которые станут частью нового пакета, направлены на дальнейшее ограничение возможностей России финансировать войну, в частности путем дополнительных запретов в финансовом и промышленном секторах. Ожидается, что новые меры будут включать в себя расширенный список физических и юридических лиц, против которых будут введены ограничения. Кроме того, могут быть введены новые запреты на экспорт товаров двойного назначения, используемых в военной сфере.

Предыдущие 15 пакетов санкций уже нанесли значительный ущерб экономике России, ограничив ее доступ к европейским технологиям и инвестициям. В то же время санкции заставили многие международные компании прекратить сотрудничество с российскими предприятиями. 16-й пакет является очередным ответом на продолжающуюся военную агрессию и сигналом о том, что ЕС не намерен ослаблять давление на Кремль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если Украина и Россия достигнут мирного соглашения, странам Запада придется снять санкции с РФ. Однако финальные параметры урегулирования должны удовлетворить все стороны, а Европейский Союз также должен быть вовлечен в этот процесс.

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