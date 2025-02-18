С России могут снять санкции: госсекретарь США назвал условие

Если Украина и Россия достигнут мирного соглашения, странам Запада придется снять санкции с РФ. Однако финальные параметры урегулирования должны удовлетворить все стороны, а Европейский Союз также должен быть вовлечен в этот процесс.

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Об этом во время онлайн-брифинга по результатам американо-российских переговоров, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии государственный секретарь США Марко Рубио. Он добавил, что на уступки должны пойти все стороны, но чем должна будет пожертвовать РФ, не сказал.

"Все это является результатом данного конфликта. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки", – сказал глава Госдепа США.

Рубио добавил, что финальные параметры мирного соглашения должны устроить все стороны, а ЕС также должен быть вовлечен в процесс урегулирования. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "справедливое завершение" войны в Украине, чтобы избежать ее возобновления через несколько лет.

Переговоры в Саудовской Аравии стали первым шагом на пути к миру, добавил Рубио. Однако в Госдепе США констатировали, что конкретных результатов по итогам первой с начала войны в Украине публичной встрече между делегациями России и США нет.

"Одной встречи недостаточно для установления прочного мира", — заявила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс в комментарии для Bloomberg.

При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уже предупредил, что Европейский Союз продолжит собственную санкционную политику относительно России, даже если США снимут санкции со страны-агрессора. В связи с этим Европа уже разрабатывает 16-й пакет санкций, который затронет сферы закупок алюминия, теневого нефтяного флота, портов, аэропортов и банков.

Также OBOZ.UA сообщал, что венгерские власти готовы ветировать принятие следующего санкционного пакета, если ЕС не обеспечит возобновление транзита российского газа через Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверяет, что получил от Еврокомиссии гарантии возобновления транзита газа из России.

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