Какой курс доллара установили банки в Украине 29 августа: как изменилась стоимость

В Украине 29 августа средний курс доллара в банках составляет 37,60/38,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты на покупку снизилась на 25 копеек, на продажу – на 20 коп.

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При этом официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного финансового портала.

На покупку среди банков самый большой курс установили Ощадбанк и ПУМБ – 37,75 грн/$. При этом минимальную стоимость валюты определил ПриватБанк – 37,40 грн/$.

В свою очередь, самый большой курс на продажу опубликовал Укргазбанк – 38,80 грн/$, наименьший – OTP Bank – 37,99 грн/$.

Какой курс доллара будет в сентябре?

В конце августа-начале сентября украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара – ни скачков, ни падений, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По прогнозам, в это время американская валюта обойдется в 38-39 грн.

Эксперт отметил:

текущие колебания ожидаются в пределах 10–30 коп.;

разница между курсами купли и продажи валюты "вряд ли превысит 25 коп.".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банку продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный предел продажи валюты для размещения на депозите.

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