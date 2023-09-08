Последние выходные перед изменениями? Каким курс доллара будет в Украине 9-10 сентября

Курс наличного доллара в Украине на грядущих выходных (9-10 сентября) ожидается в текущих рамках 37,5-38,5 грн. Возможное колебание не превысит 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления. А вот с новой недели (стартует 11 сентября) на валютном рынке Украины могут произойти изменения, которые зададут новый тренд в его развитии.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: речь идет о возможном снижении Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта.

"Дальнейшее снижение учетной ставки на 1-2 п.п. побудит снижение ставок по депозитным сертификатам и облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ). Кроме того, рынок будет ожидать возвращения плавающего курса. Именно поэтому следующая неделя станет началом нового глобального тренда к стабилизации валютного курса", – сказал банкир.

Каким будет курс доллара с 11 сентября

Впрочем, по прогнозам, ожидаемые события не сразу отразятся на курсе доллара. Более того, в течении 11-17 сентября он ожидается на уровне все тех же 37,5-38,5 грн.

Однако значение теперь у этого коридора будет другое, подчеркивает Лесовой. Он объясняет: ожидаемая стоимость валюты "с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса".

Какой курс сейчас

Утром 8 сентября украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 37,3/38 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. – в продаже.

Повысили курс доллара и на черном рынке. Здесь его выставили на уровне 37,87/38,04 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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