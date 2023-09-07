На рынке ожидают изменений: что будет с курсом доллара в Украине уже через несколько дней

Уже на следующей неделе (11-17 сентября) на валютном рынке Украины могут произойти изменения, которые зададут новый тренд в его развитии. В частности, ожидается снижение Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта. Наличный курс доллара же в это время, по прогнозам, будет находиться на уровне 37,5-38,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: этот коридор "с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса".

"Дальнейшее снижение учетной ставки на 1-2 п.п. побудит снижение ставок по депозитным сертификатам и облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ). Кроме того, рынок будет ожидать возвращения плавающего курса. Именно поэтому следующая неделя станет началом нового глобального тренда к стабилизации валютного курса", – сказал банкир.

В целом же, подчеркнул он, недавнее достаточно резкое подорожание доллара было не более чем "нервной реакцией" рынка на ряд факторов. В частности:

"прекратила работу одна из самых больших сетей обменных пунктов";

другие обменники в ожидании плавающего курса временно закрылись;

соответственно, "сокращение возможности граждан свободно покупать и продавать валюту временно увеличило "вес" этой валюты".

Тем не менее, отметил Лесовой, НБУ достаточно оперативно принял соответствующие меры – и стабилизировал рынок.

"Нервные "курсовые движения" были достаточно ожидаемыми, но временными. Ведь в настоящее время отсутствуют какие-либо экономические причины для стремительного роста цены иностранной валюты. На следующей неделе ситуация будет достаточно стабильной", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 сентября украинские банки выставили наличный курс доллара на среднем уровне 37,3/38 грн (покупка/продажа). В продаже это на 5 коп. дороже, чем днем ранее. В покупке стоимость валюты осталась на прежнем уровне.

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